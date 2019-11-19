Меган Маркл и Тимоти Шаламе – влиятельные модники этого года: рейтинг звезд

Модная платформа Lyst обнародовала список самых влиятельных звезд в сфере моды. В этом году первенство завоевали герцогиня Сассекская и американский актер Тимоти Шаламе. Им удалось обойти даже такого неизменного лидера в сфере моды, как Кайли Дженнер.

Платформа Lyst подвела модные итоги 2019 года. Данные для результатов рейтинга формировали за счет поисковых запросов в интернете и активности в социальных сетях, за просмотром личных страниц и частоте освещения в СМИ. Таким образом удалось определить 10 самых трендовых мировых звезд.

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Внимание в первую очередь обращали на особенности стиля и личный имидж знаменитостей. В основном среди главных модников преобладают певцы. Однако Меган Маркл удалось занять первую строчку в этом топе.

Она проявила свои знания в сфере моды, став гостевым редактором сентябрьского выпуска британского журнала Vogue. Пять различных нарядов, которые герцогиня Сассекская надела в королевском туре в Южной Африке, на 45 процентов увеличили количество поисковых запросов о стиле. Благодаря эффектным образам Меган Маркл значительно выросли продажи тех дизайнеров, вещи которых она выбирала для выходов в свет.



Стильная Меган Маркл /Getty Images

После герцогини Сассекской самым влиятельным мужчиной в сфере моды признали 23-летнего американского актера Тимоти Шаламе. На такую популярность его обрекла открытость к экспериментам: от нестандартных комбинаций вещей до выбора новых брендов.

Звезда Шаламе не пользуется услугами стилиста и подбирает каждый образ для красных дорожек самостоятельно. Ни одна другая знаменитость не имела такого мощного интереса интернет-аудитории. Поисковые запросы французского дизайнера Гайдер Акерманн выросли на 800 процентов после появления Тимоти Шаламе на Венецианском кинофестивале.



Тимоти Шаламе на Венецианском кинофестивале / Getty Images

Десятка самых влиятельных людей в сфере моды 2019 года

1. Герцогиня Сассекская Меган Маркл

2. Американский актер Тимоти Шаламе

3. Американская актриса Зендея

4. Певица в жарные электронной музыки Билли Айлиш

5. Американская рэп-исполнительница Cardi B

6. Участница корейской группы "Blackpink" Лиса Манобан

7. Американская модель Кайли Дженнер

8. Американская исполнительница Lizzo

9. Британский певец Гарри Стайлс

10. Американский актер и певец Билли Портер