Меган Маркл, Кейт Миддлтон и британские принцы посетили службу в Вестминстерском аббатстве

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Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям / GettyImages

11 ноября в странах Содружества наций отмечается День памяти. Королевская семья ежегодно не пропускает официальные мероприятия и появляется на публике. Так, герцоги Сассекские и Кембриджские вместе с королевой Елизаветой II посетили службу в Вестминстерском аббатстве.

Королевская четверка: Кейт, принц Уильям, Меган и принц Гарри позировали вместе перед объективами фотографов.

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Для выхода герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон надела роскошное пальто темно-зеленого цвета от Catherine Walker & Co и шляпу-обруч от Jane Taylor. Свой образ она дополнила черными туфлями на каблуках и маленьким клатчем в тон. Волосы супруга принца Уильяма собрала в аккуратный пучок и сделала традиционный макияж с акцентом на глаза.

 

Зато беременная жена принца Гарри распустила волосы и надела темно-синюю длинную юбку и жакет. К образу Меган Маркл подобрала черные туфли-лодочки от Aquazzura и берет от Jane Taylor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)

 

Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я Меган Маркл Кейт Миддлтон
Источник: Lifestyle
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