Меган Маркл надела особые украшения на первое интервью после ухода из королевской семьи

Жена принца Гарри Меган Маркл в понедельник, 20 апреля, дала свое первое интервью в утреннем шоу Good Morning America. Там она продемонстрировала классический casual-look, дополнив его стильными и символическими украшениями.

Одной из причин выхода Меган Маркл и ее мужа из королевской семьи стало желание большей приватности и защищенности в их семье. Значит можно сделать вывод, что принц Гарри и их сын Арчи для Меган являются всем миром. Это она решила подтвердить и в телевизионном интервью, в котором рассказала о сотрудничестве со студией Disney над документальной лентой "Слон" ("Elephant").

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На шее Меган Маркл можно заметить две золотистые подвески от канадского бренда Suetables из серии знаков зодиака. На одной из подвесок – кулон со знаком Девы (знаком ее мужа Гарри), а второй – со знаком Тельца (знаком их сына Арчи).



Меган Маркл в эфире утреннего шоу Good Morning America / Скриншот из видео

Известно, что такие украшения Меган засветила в ноябре прошлого года во время посещения общественного центра для семей военнослужащих и ветеранов Broom Farm в Лондоне.

Согласно информации The Daily Mail, такие украшения являются недешевыми и созданными на заказ: персонализированные кулон Shirley Zodiac за 60 фунтов стерлингов (около 2 тысяч гривен) и бусы из золота низкой пробы Vanessa Coin Zodiac за 122 фунта (примерно 4 тысячи гривен). Подвески прекрасно гармонировали с классической белой рубашкой от бренда ее подруги Misha Nonoo.

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Ранее Маркл уже одевала символические украшения на различные события. Одна из них – это маленькая золотая подвеска с буквой "А", которую она надела сразу после рождения сына в мае 2019 года. Также на снимке, опубликованном в День защиты слонов, фанаты обратили внимание на кольцо в форме "Руки Бога", которое должно оберегать от сглаза.



Кольцо на большом пальце правой руки у Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal