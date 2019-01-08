Меган Маркл наконец получила престижное звание от Елизаветы II: детали

281 Читати новину українською
Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

В начале нового года беременная супруга принца Гарри получила ожидаемый титул от монарха Великобритании и скоро приступит к новым обязанностям. Поклонники Меган Маркл уверены, что она сможет выделиться в доверенном ей деле.

О том, что королева Елизавета наградит жену принца Гарри патронажем стало известно в декабре 2018 года. Однако тогда поклонники королевской семьи могли лишь предполагать, за что будет отвечать герцогиня Сассекская.

Читайте также: Меган Маркл не хочет рожать первенца в клинике, где была Кейт Миддлтон, – СМИ

Как сообщает The Daily Mail, Ее Величество приняла решение предоставить беременной Меган Маркл честь отвечать за работу Королевского Национального театра. Это первое официальное покровительство 37-летней герцогини Сассекской, которое она получила от королевы Елизаветы II. К этому времени Меган Маркл занималась благотворительностью добровольно. Такое назначение от монарха Великобритании говорит о большом доверии к жене принца Гарри.

Ходили слухи, что герцогиня Сассекская еще в декабре встречалась с директором Королевского театра Руфусом Норрисом. Похоже, Елизавета II с пониманием и уважением относится к прежней деятельности Меган Маркл, поскольку доверила ей быть ответственной за касательную отрасль к актерскому мастерству.

Сторонники королевской семьи ожидают услышать официальное назначение за несколько дней.

Теги: LifeStyle Великобритания Меган Маркл Королівська сім'я Елизавета II
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бабушкин рецепт: как Ольга Сумская готовит рождественскую кутью – эксклюзив
6 января 15:01 Бабушкин рецепт: как Ольга Сумская готовит рождественскую кутью – эксклюзив
Анастасія Манюхіна 1035
5 малоизвестных фактов о Мэрилине Мэнсоне, которые поражают
5 января 15:37 5 малоизвестных фактов о Мэрилине Мэнсоне, которые поражают
1212
Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
4 января 17:45 Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
4101
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
4 января 16:30 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
8767
Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
4 января 14:03 Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
Альона Захарова 2095
Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
4 января 10:20 Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
1819
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук