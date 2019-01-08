Меган Маркл наконец получила престижное звание от Елизаветы II: детали

В начале нового года беременная супруга принца Гарри получила ожидаемый титул от монарха Великобритании и скоро приступит к новым обязанностям. Поклонники Меган Маркл уверены, что она сможет выделиться в доверенном ей деле.

О том, что королева Елизавета наградит жену принца Гарри патронажем стало известно в декабре 2018 года. Однако тогда поклонники королевской семьи могли лишь предполагать, за что будет отвечать герцогиня Сассекская.

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Как сообщает The Daily Mail, Ее Величество приняла решение предоставить беременной Меган Маркл честь отвечать за работу Королевского Национального театра. Это первое официальное покровительство 37-летней герцогини Сассекской, которое она получила от королевы Елизаветы II. К этому времени Меган Маркл занималась благотворительностью добровольно. Такое назначение от монарха Великобритании говорит о большом доверии к жене принца Гарри.

Ходили слухи, что герцогиня Сассекская еще в декабре встречалась с директором Королевского театра Руфусом Норрисом. Похоже, Елизавета II с пониманием и уважением относится к прежней деятельности Меган Маркл, поскольку доверила ей быть ответственной за касательную отрасль к актерскому мастерству.

Сторонники королевской семьи ожидают услышать официальное назначение за несколько дней.