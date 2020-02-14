Меган Маркл обнародовала видео с интервью британскому Vogue

Герцогиня Сассекская в который раз привлекла внимание общественности. В День святого Валентина, 14 февраля, Меган Маркл решила поделиться с поклонниками видео ее интервью для британского Vogue.

Еще летом 2019 года жена принца Гарри стала приглашенным редактором главного выпуска Vogue, который поступил в продажу в первые дни осени. Меган Маркл сама разработала концепцию и пригласила к сотрудничеству успешных женщин. Кроме этого, герцогиня охотно дала интервью главному редактору британского глянца Эдварду Эннинфулу. Именно запись этой беседы она и опубликовала на официальной инстаграм-странице.

Интересно: Меган Маркл получила первую работу на телевидении, – СМИ

Ролик сняли в Лондоне, когда еще принц Гарри и Меган Маркл представляли монархию. Однако королевский титул отнюдь не повлиял на ход разговора, более того, в первые минуты встречи герцогиня Сассекская подарила Эдварду Эннинфулу блестящую шляпку. Такая забавная затея понравилась редактору Vogue, который примерил аксессуар.

Кроме этого, в видео представитель глянца похвалил Меган Маркл. По его словам, герцогиня прекрасно справилась со своей работой и создала особый выпуск.

Я никогда не видел ничего подобного. Вы были так внимательны от начала и до конца,

– отметил он.

Для обложки Меган Маркл выбрала 15 героинь. Среди них: модели Адво Абоа и Адут Акеч, эко-активистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, актрисы Джемма Чан, Сальма Хайек, Джейн Фонда и многие другие. Символично шестнадцатый квадрат для фото она оставила пустым, чтобы каждая читательница журнала могла представить себя на этом месте. Весь выпуск Меган Маркл посвятила сильным женщинам, которые меняют мир.

Герцогиня Сассекская не скрывает: ее работа действительно была успешной. По словам Меган Маркл, весь тираж этого выпуска Vogue был продан всего за 10 дней. Такие показатели стали лучшими за последние годы продажи глянца.

Но не обошлось и без скандалов: в обложке Vogue заметили плагиат. Австралийские писательницы Саманта Бретт и Стеф Адамс в 2016 году выпустили книгу под названием "Меняют правила игры", на обложке которой разместили снимки 15 знаменитых женщин, которые меняют мир и разрушают стереотипы. Среди них была тогда еще актриса Меган Маркл, поэтому она прекрасно знала концепцию издания и даже имела подаренный экземпляр издания. Поэтому в СМИ обвинили герцогиню в плагиате не только снимка, но и темы выпуска Vogue.

Кроме этого, большое возмущение вызвали и героини обложки. "Это шутка? А где женщины, которые не являются супермоделями или женами миллиардеров? А где женщины с азиатской внешностью? Те, которые являются настоящими героями, ведь ежедневно меняют этот мир, а не удовлетворяют собственное эго", – написали с укором пользователи сети. Меган Маркл решила не комментировать никакие заявления хейтеров.

Меган Маркл скопировала фото и тему выпуска Vogue