Меган Маркл обвинили в нарушении королевского протокола из-за близости с принцем Гарри

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл в очередной раз обвинили в нарушении королевского протокола. В чем снова обвиняют жену принца Гарри, которая бросила актерскую карьеру и переехала из США в Великобританию, – читайте в материале.

Как пишет издание Daily Mail, Меган Маркл осуждают за чрезмерную близость с мужем на публике. Так, на мероприятиях, по установленным правилам, супруги должны сидеть за столом порознь, для них обозначены специальными табличками места.

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Это сделано для того, чтобы пары не проявляли нежные чувства друг к другу и ласки, ведь таким образом они отвлекают внимание присутствующих от приема. Однако, как отмечает британская пресса, герцогиня обычно сидит за столом официальных ужинов вместе с принцем Гарри.



​Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Кроме того, Меган Маркл обвинили в нарушении протокола из-за американского диалекта при разговоре. Отмечается, что все должны говорить за столом с французским акцентом.



​Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images



Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images