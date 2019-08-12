Меган Маркл обвинили в нарушении королевского протокола из-за близости с принцем Гарри

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / www.gettyimages.com

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл в очередной раз обвинили в нарушении королевского протокола. В чем снова обвиняют жену принца Гарри, которая бросила актерскую карьеру и переехала из США в Великобританию, – читайте в материале.

Как пишет издание Daily Mail, Меган Маркл осуждают за чрезмерную близость с мужем на публике. Так, на мероприятиях, по установленным правилам, супруги должны сидеть за столом порознь, для них обозначены специальными табличками места.

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Это сделано для того, чтобы пары не проявляли нежные чувства друг к другу и ласки, ведь таким образом они отвлекают внимание присутствующих от приема. Однако, как отмечает британская пресса, герцогиня обычно сидит за столом официальных ужинов вместе с принцем Гарри.

Меган Маркл і принц Гаррі
​Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Кроме того, Меган Маркл обвинили в нарушении протокола из-за американского диалекта при разговоре. Отмечается, что все должны говорить за столом с французским акцентом.

Меган Маркл і принц Гаррі
​Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

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Теги: LifeStyle Великобритания Меган Маркл Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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