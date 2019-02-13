Меган Маркл очаровала белоснежным образом на представлении в Лондоне: фото

Герцогиня Сассекская, находясь на последних месяцах беременности, успевает посещать много светских мероприятий. 12 февраля она побывала на спектакле "Дикая Земля" в Музее естественной истории в Лондоне.

Светское событие она традиционно посетила со своим мужем принцем Гарри. Мероприятие было приурочено к 210-летию со дня рождения Чарльза Дарвина. Для публичного выхода она выбрала не вечернее платье, а удобное и очень стильное платье-водолазку до колен, поверх которого надела одно из своих любимых пальто белого цвета.

Читайте также: Художница воспроизвела стильные выходы беременной Меган Маркл: очаровательные кадры

Меган Маркл подчеркнула округлый живот белым платьем / Getty Images

Total white образ Меган дополнила оливковыми туфлями-лодочками и таким же маленьким клатчем. Свои волосы она подобрала в элегантный пучок, а скулы и губы подчеркнула розовым оттенком.

Меган Маркл подчеркнула округлый живот белым платьем / Getty Images

Принц Гарри в свою очередь выглядел, как всегда, стильно и элегантно – синий костюм, белая рубашка и голубой галстук с орнаментом. Кроме просмотра спектакля супруги живо общался с детьми и гостями события.



Принц Гарри и Меган Маркл в Лондоне / Getty Images



Принц Гарри и Меган Маркл на спектакле в Лондоне / Getty Images



Принц Гарри и Меган Маркл на спектакле в Лондоне / Getty Images