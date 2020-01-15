Меган Маркл осуществила публичный выход в Канаде: фото

Пока в Великобритании не утихают разговоры о решении герцогов Сассекских сложить полномочия, Меган Маркл находится в Канаде. Однако и там своенравная жена принца Гарри не теряет возможности поработать. Она осуществила первый публичный выход, фото с которого попали в сеть.

Во вторник, 14 января, Меган Маркл наведалась в женский центр Downtown Eastside Women's Centre, расположенный в канадском Ванкувере. Благотворители не сдерживали эмоций от такого неожиданного визита герцогини Сассекской и поделились совместным с ней снимком в Фейсбуке.

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"Смотрите, кто сегодня посетил чай! Герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила наш центр, чтобы обсудить проблемы, касающиеся женщин в обществе", – написали они.

Согласно кадрам, Меган Маркл решила забыть про изысканный наряд, отдав предпочтение стилю casual. По словам экспертов, представители королевской семьи часто выбирают брюки и простые туфли, чтобы благодаря повседневной одежде показать свою близость к народу. Поэтому появление герцогини Сассекской в черных приталенных брюках и объемной кофте вызвало только восторг в сети.



Меган Маркл в Канаде / Facebook / @DowntownEastsideWomensCentre

Сейчас в СМИ распространяется информация, что принц Гарри претендует на пост генерал-губернатора Канады, а Меган Маркл намерена озвучивать голливудские мультфильмы. Такие предположения дипломатично прокомментировал премьер-министр Джастин Трюдо.

Думаю, большинство канадцев поддерживают присутствие здесь членов королевской семьи, но как все будет выглядеть и сколько будет стоить – это предмет для дискуссий,

– отметил он.

Как известно, принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении сложить королевские полномочия 8 января 2020 года. Супруги признались, что хотят самостоятельно зарабатывать и не брать дотации от Елизаветы II и налогоплательщиков.

Такое неожиданное решение, которое в СМИ окрестили как "Мегзит", королевская семья обсудила на семейном совещании 13 января. После длительных переговоров в Сандрингемском дворце Елизавета II опубликовала письмо, в котором заявила, что поддерживает герцогов Сассекских. Ее Величество добавила, что переход будет плавным, а принц Гарри и Меган Маркл постепенно будут отходить от своих королевских полномочий.