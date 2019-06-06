Меган Маркл планирует переехать в США, чтобы не держаться в тени Кейт Миддлтон, – СМИ

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Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл / www.gettyimages.com

Западное издание Express со ссылкой на заявления друзей опубликовало материал, в котором рассказывается о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл хочет покинуть Великобританию и вернуться обратно в США с принцем Гарри и их общим сыном Арчи Харрисоном.

Об этом сообщает британское издание Express. Как рассказывает королевский комментатор Роб Шутер, причиной планов о переезде в США стало желание выйти из тени Кейт Миддлтон и принца Уильяма, который является вторым в очереди на королевский престол.

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По словам Шутера, Меган Маркл думает, что оставшись жить в Британии, она всю жизнь будет находиться в тени герцогов Кембриджских.

"Она не из тех девушек, которые рады, что занимают второе место", – добавил журналист.

По этой причине, как добавляет королевский комментатор, герцоги Сассекские хотят переехать в Америку и быть там "неофициальным королем и королевой".

Герцоги Кембриджські і герцоги Сассекські
Герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские / Getty Images

Меган Маркл родила сына утром 6 мая. Кенсингтонский дворец сразу же сообщил об этом всему миру, а через несколько дней герцоги Сассекские вместе с малышом впервые вышли к журналистам. Западные СМИ писали, что герцогиня Сассекская и принц Гарри запланировали переезд в Африку с сыном в этом году, однако по новым сообщениям это вряд ли произойдет.

Что известно о вражде Меган Маркл и королевской семьи?​
Меган Маркл часто имеет противоречия с представителями Кенсингтонского дворца. На последних месяцах беременности она прекратила выполнять свои королевские обязанности, объявив о декретном отпуске. Однако герцогиня Сассекская не стала больше отдыхать, а сразу же обратилась к Ее Величеству с просьбой иметь независимость от дворца. Однако такое обращение Елизавета II оценила как первый шаг к разрушению монархии.

Несмотря на вето британской королевы принц Гарри и Меган Маркл таки получили небольшую независимость: в сети они создали официальную страницу, на которой информируют своих сторонников о запланированных мероприятиях.

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон Меган Маркл
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