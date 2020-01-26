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Меган Маркл поделилась частными кадрами из благотворительных путешествий

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Меган Маркл показала архивные фото / Instagram / @sussexroyal

Меган Маркл еще до свадьбы с принцем Гарри активно занималась благотворительностью. Герцогиня Сассекская посещала африканские страны и помогала им материально. На днях на инстаграм-странице она решила вспомнить свой опыт и поделиться своей историей.

Как известно, еще с детства Меган Маркл не боялась говорить о социально важных темах. Когда же она стала актрисой, использовала свою популярность, чтобы продолжить развивать благотворительные проекты, которые помогали детям Африки. В Международный день образования, который отметили 25 января, герцогиня Сассекская решила публично показать фото, сделанные в разные годы.

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На фотографиях можно увидеть, как в 2016 году Меган посещала Руанду с благотворительной миссией World Vision. Тогда еще актриса выступала за расширение доступа жителей Африки к чистой воде. А уже через год она побывала в Африке и Индии для внедрения другого проекта. Поделилась Меган Маркл и кадрами, сделанными во время ее работы на королевскую семью. Герцогиня стала патроном Ассоциации университетов Содружества, поэтому выступала за возможность женщинам во всем мире получать образование и составлять конкуренцию мужчинам на рынке труда.

"В Международный день образования мы подчеркиваем важность доступа к образованию. Герцогиня Сассекская сосредоточилась на этом еще до того, как стала членом королевской семьи и патроном Ассоциации университетов Содружества. На протяжении многих лет герцогиня работала в развивающихся странах, таких как Руанда и Индия, боролась с препятствиями, которые мешают девочкам ходить в школу, с ограничениями сельских жителей в доступе к чистой питьевой воде, с другими запретами", – говорится в официальном сообщении.

Меган Маркл у 2016 році
Меган Маркл в 2016 году / Instagram / @sussexroyal

Меган Маркл в Індії
Меган Маркл в Индии / Instagram / @sussexroyal

Герцогиня Сассекська
Герцогиня Сассекская / Instagram / @sussexroyal

Меган Маркл працювала на проєкти під час вагітності
Меган Маркл работала на проектах во время беременности/ Instagram / @sussexroyal

Герцоги Сассекські
Герцоги Сассекские / Instagram / @sussexroyal

Как известно, 8 января в неожиданном заявлении герцоги Сассекские объявили, что хотят отдалиться от королевской семьи и поручений монарха. Однако принц Гарри и Меган Маркл не скрывают, что стремятся и в дальнейшем поддерживать благотворительные проекты, в которых уже стали патронами. После нескольких дней раздумий Елизавета II приняла решение и удовлетворила обращение своего внука. Сейчас принц Гарри и Меган Маркл с маленьким Арчи живут в Канаде. В Ванкувере герцогиня уже успела посетить несколько благотворительных организаций, которые помогают семьям в кризисе.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Королівська сім'я благотворительность Меган Маркл
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