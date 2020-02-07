Меган Маркл пока не стремится возвращаться к публичной жизни, – СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл поселились в роскошном особняке в Канаде. И, кажется, герцогиня Сассекская не намерена возвращаться к публичной жизни.

Как сообщают инсайдеры издание People, Меган Маркл взяла паузу и наслаждается воспитанием 9-месячного Арчи. Герцогиня Сассекская отказывается осуществлять публичные выходы и предпочитает уютные вечера в семейном кругу. А вот принц Гарри до весны 2020 года еще будет выполнять свои королевские обязанности, поэтому уже принял участие в нескольких событиях без жены. По словам источников из близкого окружения супругов, Меган Маркл появится на публике только тогда, когда утихнет шум относительно ее имени.

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"Вернувшись в Канаду, она стала гораздо спокойнее, и это огромное изменение. Она решила оставаться в тени, пока шум не утихнет", – рассказал инсайдер.

Как известно, 8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл публично объявили, что хотят отказаться от королевских обязанностей. Пара устала от пристального внимания СМИ и указаний Букингемского дворца. Поэтому герцоги Сассекские заявили, что стремятся начать самостоятельную жизнь, без дотаций от налогоплательщиков и привилегий. Такая новость ошеломила как общественность, так и СМИ. После нескольких дней раздумий королева Елизавета II поддержала супругов и обязала их компенсировать затраты на ремонт их имения в Виндзоре.

С тех пор принц Гарри и Меган Маркл поселились в канадском Ванкувере. На острове супруги арендовали роскошный особняк, стоимостью 14 миллионов долларов. Герцогиня Сассекская возобновила занятия йогой и активно гуляет с сыном Арчи в парке.

Арчи – приоритет в жизни Меган. Она заботится о нем и ставит семью на первое место. Арчи на самом деле счастливый ребенок, он любит много смеяться. Они пытаются жить своей жизнью, как обычные родители,

– отметил инсайдер.

Кроме этого, Меган Маркл готовится вернуться на телевидение: она заключила договор со студией Disney, поэтому будет озвучивать героев мультфильмов. Также герцогиня появится в популярном телешоу I Do, Redo.

В то же время инсайдеры рассказывают, что принц Гарри продолжает работать. На днях герцог Сассекский стал приглашенным гостем на светском мероприятии в Майами. Получил ли он за это деньги – неизвестно, однако очевидцы утверждают, что Гарри попросил воздержаться от фото с ним и вел беседы без камер.