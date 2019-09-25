Меган Маркл показала, как не потерять элегантности в бюджетном наряде
Пока немало британцев выражают свое недовольство относительно дорого гардероба Меган Маркл, герцогиня решила доказать обратное. Во время публичного выхода она засветила скромный бюджетный образ.
Как известно, герцоги Сассекские находятся в международной поездке по странам Африки. Принц Гарри и Меган Маркл запланировали 35 мероприятий и встреч, поэтому график королевской четы в течение 10 дней будет очень насыщенным. Так, утром 25 сентября пара впервые после крестин вышла в свет с 4-месячным Арчи Харрисоном, после чего принц Гарри отправился в Ботсвану, оставив в Кейптауне жену и ребенка.
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Но отдыхать Меган Маркл также не намерена. Герцогиня Сассекская сама наведалась в компанию Woodstock Exchange, где пообщалась с инвесторами и женщинами-предпринимателями. Перед беседой представительница Букингемского дворца произнесла речь, в которой рассказала о преимуществах сотрудничества с бизнесвумен и привела яркие примеры для подтверждения своих слов. По традиции, Меган Маркл не брала с собой текст речи, что придало непринужденности ее выступлению.
Не меньший восторг вызвал и образ жены принца Гарри. На встречу с африканскими бизнесвумен она пришла в черном комбинезоне от Everlane, стоимость которого составляет всего 120 долларов. Однако бюджетная цена комбинезона никак не повлияла на вид Меган Маркл: герцогиня выглядела роскошно, дополнив свой образ туфлями-лодочками и украшениями.
Меган Маркл на встрече с бизнесвумен / Getty Images
Герцогиня Сассекская в Кейптауне / Instagram / @sussexroyal
Меган Маркл в Африке / Instagram / @sussexroyal
Международное турне принца Гарри и Меган Маркл продлится 10 дней. В Африку супруги взяли маленького Арчи Харрисона, который на время отсутствия звездных родителей будет находиться под присмотром няни. Уже 26 сентября Меган Маркл примет участие в частном завтраке Women in Public Service, во время которого герцогиня обсудит с представителями парламента роль и права женщины в современном мире.