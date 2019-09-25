Меган Маркл показала, как не потерять элегантности в бюджетном наряде

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Меган Маркл в Африке
Меган Маркл в Африке / Instagram / @sussexroyal​

Пока немало британцев выражают свое недовольство относительно дорого гардероба Меган Маркл, герцогиня решила доказать обратное. Во время публичного выхода она засветила скромный бюджетный образ.

Как известно, герцоги Сассекские находятся в международной поездке по странам Африки. Принц Гарри и Меган Маркл запланировали 35 мероприятий и встреч, поэтому график королевской четы в течение 10 дней будет очень насыщенным. Так, утром 25 сентября пара впервые после крестин вышла в свет с 4-месячным Арчи Харрисоном, после чего принц Гарри отправился в Ботсвану, оставив в Кейптауне жену и ребенка.

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Но отдыхать Меган Маркл также не намерена. Герцогиня Сассекская сама наведалась в компанию Woodstock Exchange, где пообщалась с инвесторами и женщинами-предпринимателями. Перед беседой представительница Букингемского дворца произнесла речь, в которой рассказала о преимуществах сотрудничества с бизнесвумен и привела яркие примеры для подтверждения своих слов. По традиции, Меган Маркл не брала с собой текст речи, что придало непринужденности ее выступлению.

Не меньший восторг вызвал и образ жены принца Гарри. На встречу с африканскими бизнесвумен она пришла в черном комбинезоне от Everlane, стоимость которого составляет всего 120 долларов. Однако бюджетная цена комбинезона никак не повлияла на вид Меган Маркл: герцогиня выглядела роскошно, дополнив свой образ туфлями-лодочками и украшениями.

Меган Маркл на зустрічі з бізнесвумен
Меган Маркл на встрече с бизнесвумен / Getty Images

Герцогиня Сассекська у Кейптауні Герцогиня Сассекская в Кейптауне / Instagram / @sussexroyal​

Меган Маркл в Африці
Меган Маркл в Африке / Instagram / @sussexroyal​

Международное турне принца Гарри и Меган Маркл продлится 10 дней. В Африку супруги взяли маленького Арчи Харрисона, который на время отсутствия звездных родителей будет находиться под присмотром няни. Уже 26 сентября Меган Маркл примет участие в частном завтраке Women in Public Service, во время которого герцогиня обсудит с представителями парламента роль и права женщины в современном мире.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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