Меган Маркл получила обидное прозвище от рабочего персонала: подробности

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Персонал Кенсингтонского дворца придумал неприятное прозвище для герцогини Сассекской Меган Маркл. Так, жену принца Гарри, имя которой на английском пишется Meghan, называют Me-gain (в переводе означает "я получаю").

Информацию о новом прозвище герцогини опубликовало издание Tatler, пишет Daily Mail.

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Называя герцогиню Me-gain, рабочий персонал намекает о чрезмерной амбициозности Меган Маркл.

Издание добавляет, что жену принца Гарри также называют "ураган Меган" и "герцогиня сложная". По слухам, некоторые сотрудники уволились из-за того, что не выдержали сложного характера и требовательности экс-актрисы. Отмечается, что Меган даже может отправить свои распоряжения работникам в пять часов утра.

Ранее близкие подруги Маркл встали на защиту герцогини и заявили, что герцогиня всегда была отзывчивым человеком, который готов был выслушать других.

Когда в моей жизни происходило что-то неожиданное, я всегда думала: "Я должна поговорить с Мэг. Мы общались каждый день. И первое, что она спросила: "Как дети? Как ты?". Я не могла даже поинтересоваться, как дела у нее, пока она не узнавала все обо мне,
– рассказал друг Меган.

меган маркл
Меган Маркл / Getty Images

Западные СМИ писали еще и о других прозвища Меган. К примеру, принц Чарльз называет Маркл вольфрамом (химический металл). Такую кличку герцогиня Сассекская получила в силу своего характера и внутреннего стержня.

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
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