Меган Маркл получила первую работу на телевидении, – СМИ

Герцогиня Сассекская решительно настроена начать новую жизнь без указаний Букингемского дворца. Меган Маркл уже ищет себе агента для возвращения в Голливуд и получила первую работу на телевидении.

Как сообщает Page Six, жена принца Гарри получила предложение об участии в реалити-шоу. Проект, в котором Меган Маркл будет ведущей, будет выходить на Netflix. Кроме этого, инсайдеры из близкого окружения продюсерского состава шоу признались, что речь идет о I Do, Redo.

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Это шоу является достаточно популярным и снимается в Канаде. Вероятно, на решение Меган Маркл повлияла ее подруга – дизайнер Джессика Малрони. Именно она, по правилам шоу, организует свадебную церемонию для тех, кто потерял своих партнеров в первых отношениях.

Мы стремимся существенно изменить жизнь наших пар, чьи первые свадьбы не состоялись так, как было запланировано из-за трагических обстоятельств,

– анонсировала Джессика Малрони в одной из реклам проекта.

Пока неизвестно, будет ли получать Меган Маркл средства за съемки в телешоу, или будет передавать их на благотворительность. Герцогиня снимется в 10 эпизодах шоу и будет не только объявлять участников, но и давать им советы относительно семейной жизни.



Джессика Малрони и Меган Маркл / The Sun

Как известно, после королевской свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл переехала в Великобританию и отказалась от своей предыдущей жизни. Об актерской карьере герцогиня Сассекская также забыла, ведь это противоречит королевским правилам. Однако 8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили, что стремятся начать самостоятельную жизнь на две страны и отделиться от Букингемского дворца.

Такое решение всколыхнуло весь мир, а после длительных дискуссий королева Елизавета II все таки согласилась выполнить просьбу внука. Ее Величество публично заявила, что герцоги больше не будут получать материальную помощь из королевского фонда и не будут выполнять ее поручений. Поэтому Меган Маркл получила возможность вернуться в Голливуд, не потеряв любимого.

Но, как оказалось, пока королева Елизавета II обдумывала заявление Гарри и Меган, супруги уже договорилось о сотрудничестве с Disney. Произошло это еще летом 2019 года, когда пара посетила в Лондоне премьерный показ фильма "Король Лев". Согласно договору, Меган будет озвучивать персонажей мультфильмов, а гонорары передавать на благотворительность. Но только мультфильмами герцогиня Сассекская не хочет ограничиваться. Она планирует заняться производством и озвучиванием документальных фильмов на острые социальные темы. Транслировать фильм популярная стриминговая компания Netflix.