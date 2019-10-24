Меган Маркл попала в конфузную ситуацию из-за объятий на публике: видео

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Меган Маркл попала в неловкую ситуацию
Меган Маркл попала в неловкую ситуацию / www.gettyimages.com

Вечером, 22 октября, Меган Маркл в роли вице-президента благотворительной организации The Queens Commonwealth Trust посетила открытие ежегодного саммита One Young World в Лондоне. Тогда же герцогиня Сассекская попала в конфузную историю, в который раз нарушив королевский протокол.

Жена принца Гарри поднялась на сцену в день открытия саммита One Young World, чтобы поздравить основательницу форума молодежи Кейт Робертсон.

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Робертсон по правилам королевского протокола протянула руку герцогине Сассекской, чтобы пожать ее. Однако Меган Маркл крепко обняла женщину. Кейт сначала выглядела озадаченной, ведь представителям королевской семьи запрещены такие приветствия на публике.

Впоследствии Робертсон также обняла Маркл и они обе посмеялись над курьезным случаем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Timelessmagg (@timelessmagg)

 

Добавим, что британские таблоиды часто обвиняют Меган в нарушениях королевского протокола. Иногда такие обвинения выглядят довольно абсурдными. К примеру, когда герцогиня Сассекская попала под осуждение из-за того, что примеряла кольцо с надписью "любовь" ("love").


Меган Маркл / Max Mumby / Daily Mail

Или в другой раз темой для обсуждения стал феминистический жест, который эксперты назвали демонстрацией равноправия в отношениях с потомком Елизаветы II. Во время первого совместного выхода герцога и герцогини Сассекских Меган поставила руку на плечо Гарри, когда покидала с ним официальное мероприятие.


Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

В новом документальном фильме о Меган Маркл и принце Гарри женщина признается, что во время беременности и первых месяцев беременности она жила в постоянном напряжении из-за чрезмерного внимания СМИ.

Даже британские друзья еще до королевской свадьбы Меган отговаривали ее от отношений с принцем Гарри, заявляя, что британские таблоиды разрушат ее жизнь.

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Королівська сім'я Меган Маркл LifeStyle Курьезные новости
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