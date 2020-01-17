Меган Маркл посетила благотворительную организацию в Канаде: новые фото герцогини

Пока принц Гарри в Лондоне выполняет свои королевские обязанности и продолжает вести переговоры с родственниками, его жена Меган Маркл проводит время в Канаде. Герцогиня Сассекская решила не только отдыхать с маленьким Арчи Гаррисоном, но и уделить время благотворителям. На днях она совершила публичный выход в две организации в Ванкувере.

О визите Меган Маркл рассказали представители сообществ Justice for Girls и Downtown Eastside Women's Centre. Именно они опубликовали в сети фото с герцогиней и поделились впечатлениями от общения с ней, передает Entertaiment Tonight.

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По словам директора Justice for Girls Зои Крейг-Сперроу, Меган Маркл приехала в офис, несмотря на немалый снегопад в Ванкувере. В течение почти 2 часов представительница королевской семьи общалась с благотворителями и интересовалась деталями их работы. Кроме этого, герцогиня Сассекская дала советы активистам, которые они планируют впоследствии воплотить. Беседа, как убеждает Зои Крейг-Сперроу, была достаточно неформальной.

Герцогиня была очень доброй и любезной. Меган действительно хорошо осведомлена во всех вопросах, которые мы обсуждали. Мы провели очень приятный разговор в формате двусторонней дискуссии. Нам всем было с ней очень комфортно общаться,

– поделилась глава благотворительной организации.

Для публичного выхода Меган Маркл выбрала довольно обычное платье. Герцогиня Сассекская красовалась в черных брюках и светлом джемпере, который является трендом этого сезона. Образ она решила дополнить сапогами без каблука и курткой цвета хаки. На всех фото Меган Маркл выглядела беззаботно и счастливо улыбалась перед камерой.



Меган Маркл посетила благотворителей / Justice for Girls



Новые фото Меган Маркл из Канады / Justice for Girls



Меган Маркл в Ванкувере / The Daily Mail

Как известно, в неожиданном заявлении герцоги Сассекские объявили, что хотят отдалиться от королевской семьи и поручений Букингемского дворца. Однако принц Гарри и Меган Маркл не скрывают, что хотят и в дальнейшем поддерживать благотворительные проекты. Вероятно, Justice for Girls станет одной из организаций, которой будут помогать супруги. Благотворители выступают против насилия, буллинга и расизма относительно девочек-подростков. Эти идеи уже давно звучат в речах Меган Маркл, поэтому она охотно обсудила их во время встречи с представителями сообщества.

Кроме этого, уже известно, что герцогиня Сассекская будет озвучивать мультфильмы Disney. Об этом сотрудничестве принц Гарри договорился еще летом 2019 года, чем возмутил всех британцев.