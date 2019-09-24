Меган Маркл посетила древнюю мечеть в Африке с покрытой головой: фото

Герцогиня Сассекская вместе со своим мужем находится в Африке с официальным визитом и на второй день тура она побывала уже на второй встрече. Меган Маркл посетила мечеть Аувал Масджид, расположенную в Кейптауне.

Мечеть была основана еще в 1794 году и именно туда отправились на встречу с представителями различных религиозных групп принц Гарри и Меган Маркл. Для светского выхода Меган выбрала длинное платье-рубашку цвета хаки и пояс, который подчеркивал фигуру женщины.

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Также женщина надела традиционный платок на голову бежевого цвета, а завершила look нюдовими балетками на низком ходу. Свои волосы герцогиня Сассекская распустила, а на лицо нанесла минимальное количество макияжа.



Меган Маркл и принц Гарри в Южной Африке / Getty Images

Что известно про тур по Африке Меган Маркл и принца Гарри – читайте здесь.

Принц Гарри в свою очередь надел светло-серый костюм, голубую рубашку и обувь и пояс коричневого цвета. Супруги выглядели вместе как всегда безупречно, держались за руки и приветливо улыбались поклонникам.



Меган Маркл и принц Гарри в Южной Африке / Getty Images



Меган Маркл и принц Гарри в Южной Африке​ / Getty Images