Меган Маркл посетила древнюю мечеть в Африке с покрытой головой: фото

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Меган Маркл и принц Гарри в Южной Африке
Меган Маркл и принц Гарри в Южной Африке / Getty Images

Герцогиня Сассекская вместе со своим мужем находится в Африке с официальным визитом и на второй день тура она побывала уже на второй встрече. Меган Маркл посетила мечеть Аувал Масджид, расположенную в Кейптауне.

Мечеть была основана еще в 1794 году и именно туда отправились на встречу с представителями различных религиозных групп принц Гарри и Меган Маркл. Для светского выхода Меган выбрала длинное платье-рубашку цвета хаки и пояс, который подчеркивал фигуру женщины.

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Также женщина надела традиционный платок на голову бежевого цвета, а завершила look нюдовими балетками на низком ходу. Свои волосы герцогиня Сассекская распустила, а на лицо нанесла минимальное количество макияжа.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл и принц Гарри в Южной Африке / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений HELLO! Magazine (@hellomag)

 

Что известно про тур по Африке Меган Маркл и принца Гарри – читайте здесь.

Принц Гарри в свою очередь надел светло-серый костюм, голубую рубашку и обувь и пояс коричневого цвета. Супруги выглядели вместе как всегда безупречно, держались за руки и приветливо улыбались поклонникам.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл и принц Гарри в Южной Африке / Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл и принц Гарри в Южной Африке​ / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Африка Принц Гарри Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
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