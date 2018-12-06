Меган Маркл посетила колледж в Лондоне: детали официальной встречи

Герцогиня Сассекская, ожидающая появления первенца, активно исполняет свои обязанности в королевской семье. Очаровательная Меган Маркл на днях посетила колледж в Лондоне, где в очередной раз подняла важные социальные вопросы.

5 декабря в Великобритании состоялась встреча Ассоциации университетов Содружества. Такое официальное событие, организованное в Королевском колледже Лондона, не смогли обойти представители Букингемского дворца. Герцогиня Сассекская посетила мероприятие и приняла участие в обсуждении вопросов образования с лидерами Ассоциации, академиками и студентами британских университетов.

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На официальное мероприятие Меган Маркл надела скромное черное платье. Беременная жена принца Гарри распустила волнистые волосы, сделав пробор посередине. Дневной макияж завершил образ герцогини Сассекской.



Очаровательная Меган Маркл на встрече с педагогами / Twitter @KensingtonRoyal

Известно, что встреча не была анонсированной, поэтому появление Меган Маркл в Ассоциации университетов Содружества стало настоящей неожиданностью для поклонников королевской семьи.

А уже вечером принц Гарри и его очаровательная жена посетили церковь Святого Луки, в Челси. На фото, сделанных папарацци, видно заметно округлившийся живот Меган Маркл, которая уже весной впервые станет мамой.



Принц Гарри и Меган Маркл / The Daily Mail



Герцоги Сассекские в Челси / The Daily Mail