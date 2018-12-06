Меган Маркл посетила колледж в Лондоне: детали официальной встречи

68 Читати новину українською
Меган Маркл в Лондоне
Меган Маркл в Лондоне / Twitter @KensingtonRoyal

Герцогиня Сассекская, ожидающая появления первенца, активно исполняет свои обязанности в королевской семье. Очаровательная Меган Маркл на днях посетила колледж в Лондоне, где в очередной раз подняла важные социальные вопросы.

5 декабря в Великобритании состоялась встреча Ассоциации университетов Содружества. Такое официальное событие, организованное в Королевском колледже Лондона, не смогли обойти представители Букингемского дворца. Герцогиня Сассекская посетила мероприятие и приняла участие в обсуждении вопросов образования с лидерами Ассоциации, академиками и студентами британских университетов.

Читайте также: Меган Маркл пропустила свадьбу лучшей подруги Приянки Чопры в Индии: известна причина

На официальное мероприятие Меган Маркл надела скромное черное платье. Беременная жена принца Гарри распустила волнистые волосы, сделав пробор посередине. Дневной макияж завершил образ герцогини Сассекской.

Меган Маркл герцогиня Сассекська дружина принца Гаррі в Лондоні
Очаровательная Меган Маркл на встрече с педагогами / Twitter @KensingtonRoyal

Известно, что встреча не была анонсированной, поэтому появление Меган Маркл в Ассоциации университетов Содружества стало настоящей неожиданностью для поклонников королевской семьи.

А уже вечером принц Гарри и его очаровательная жена посетили церковь Святого Луки, в Челси. На фото, сделанных папарацци, видно заметно округлившийся живот Меган Маркл, которая уже весной впервые станет мамой.

Принц Гаррі та Меган Маркл / The Daily Mail
Принц Гарри и Меган Маркл / The Daily Mail

Принц Гаррі та вагітна Меган Маркл
Герцоги Сассекские в Челси / The Daily Mail

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Варшаву на кофе: во сколько обойдется бюджетная поездка самолетом в Европу
5 декабря 18:00 В Варшаву на кофе: во сколько обойдется бюджетная поездка самолетом в Европу
290
Торт "Пьяная вишня" – рецепт домашней выпечки
5 декабря 15:48 Торт "Пьяная вишня" – рецепт домашней выпечки
Богданна Рибак 731
Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
5 декабря 15:00 Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
19362
День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
5 декабря 13:10 День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
Юлія Девда 25549
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
4 декабря 14:02 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 7251
Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы и что нельзя делать в этот день
3 декабря 21:01 Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы и что нельзя делать в этот день
19449
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук