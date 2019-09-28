Меган Маркл посетила место жестокого убийства 19-летней девушки: подробности тайного визита

В программе тура герцогов Сассекских по Африке были запланированы не только официальные встречи, но и ряд мероприятий, на которых они будут обсуждать вопросы безопасности, охраны здоровья, а также гендерного неравенства. Поэтому 38-летняя Меган Маркл не могла не посетить место, где несколько недель назад жестоко убили 19-летнюю студентку.

В конце августа в столице Южной Африки, в Кейптауне, 42-летний сотрудник почты жестоко убил 19-летнюю студентку, которая пришла получить свою посылку. Ужасная история сразу же получила огласку, а особого внимания ей предоставили герцоги Сассекские, у которых уже был запланирован тур в этот город.

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Поскольку Меган Маркл активно выступает за феминизм, а также поднимает вопрос гендерного неравенства и домашнего насилия и убийств женщин, она не могла остаться в стороне. На днях 38-летняя герцогиня тайно посетила место, о котором после трагедии знает едва ли не каждый житель ЮАР. Она присоединилась к инициативе местных, которые создали импровизированный мемориал в знак памяти убитой студентки Уинене Мрветьяна.

Меган Маркл завязала желтую ленту возле почтового офиса, где оставила трогательное послание: "В этой ситуации мы вместе с вами. Гарри и Меган, 26 сентября 2019 года".

Что известно про убийство девушки?Студентка кейптаунского университета Уинене Мрветьяна была убита 24 августа 2019 года. Девушка пришла в местное отделение почты, чтобы забрать свою посылку. Во время пребывания в помещении один из сотрудников заманил ее в ловушку, где изнасиловал студентку, а после чего избил ее до смерти почтовыми весами. Тело Уинене Мрветьяна было обнаружено через неделю после трагедии.