Меган Маркл посетила приют, который взяла под свою опеку, в платье от масс-маркета за 25 фунтов
Герцогиня Сассекская приступила к исполнению своих обязанностей после окончания рождественских каникул. Так, 37-летняя жена принца Гарри посетила благотворительную организацию, опекуном которой стала в 2019 году, в бюджетном, но не менее роскошном образе.
Первые снимки с официального выхода Меган Маркл появились на странице королевской семьи в Twitter.
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В среду, 16 января, герцогиня Сассекская впервые посетила один из первых своих патронажей – благотворительную организацию Mayhew. Отметим, что объединение отвечает за улучшение благосостояния и решение проблем с жильем бездомных животных, а также за образование и комфортное место проживания бездомных.
Для второго официального выхода в 2019 году Меган Маркл выбрала бюджетный total look. Беременная жена принца Гарри надела светло-бежевое пальто, из-под которого виднелось платье под шею от H&M за 25 фунтов стерлингов. Дополнили образ герцогини туфли-лодочки в тон к светлому наряду.
Меган Маркл в платье от H&M / Instagram / @hellomaguk
Во время мероприятия Меган Маркл знакомились с жителями приюта, с животными, которыми представители Mayhew занимаются, и новыми владельцами собак и кошек, которых забрали в семью.