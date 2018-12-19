Меган Маркл пошутила о своей беременности: забавные детали

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Меган Маркл пошутила
Меган Маркл пошутила / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Сассекская не спешит отдыхать в Букингемском дворце, зато активно посещает светские и торжественные мероприятия. Не стесняется Меган Маркл и подчеркивать свою беременность, во время одного из публичных выходов даже пошутила о своем положении.

Во вторник, 18 декабря, герцогиня Сассекская посетила дом престарелых Brinsworth House. На анонсированную встречу беременная Меган Маркл одела приталенное платье, подчеркнув свой округлый живот.

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Жена принца Гарри пообщалась с бывшими актерами, певцами и танцорами, которые живут в Brinsworth House. С пожилыми людьми Меган Маркл быстро нашла общий язык, ведь до замужества она тоже активно участвовала в съемках голливудских сериалов и фильмов.

Как сообщает People, не обошлась встреча и без курьезов. Меган Маркл в беседе с 87-летней Жозефин Гордон призналась, что чувствует себя прекрасно и "очень беременной". Сделала герцогиня это с непринужденной улыбкой, мыло поглаживая свой округлившийся живот.

Хорошо себя чувствую, а еще очень беременно, – пошутила Меган Маркл.

Напомним, что в середине октября Кенсингтонский дворец официально подтвердил слухи о беременности Меган Маркл и отметил, что первенец королевской четы появится на свет весной 2019 года. Впоследствии инсайдеры западных СМИ рассказали, что Меган Маркл ожидает появление двойни, а принц Гарри со своей очаровательной женой уже взялись подбирать имена для девочек.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Курьезные новости Королівська сім'я
Источник: Lifestyle
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