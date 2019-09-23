Меган Маркл повторила свой прошлогодний образ: фото

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Принц Гарри и Меган Маркл в Африке
Принц Гарри и Меган Маркл в Африке / www.gettyimages.com

Сегодня, 23 сентября, у герцогов Сассекских стартовал анонсированный тур по африканским странам. График принца Гарри и Меган Маркл очень насыщенный, поэтому всего за один день супруги успели принять участие в нескольких мероприятиях.

Утром представители королевской семьи посетили организацию Justice Desk. А уже через несколько часов после этого принц Гарри и Меган Маркл появились в Музее шестого квартала, в котором для них сделали экскурсию и рассказали о тысячах семей, которые пострадали от расовой дискриминации.

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Для публичного выхода герцогиня Сассекская выбрала скромное и изящное платье от Veronica Beard. Платье Меган Маркл уже демонстрировала во время визита в Тонга. Однако на этот раз жена принца Гарри дополнила образ любимой обувью на танкетке.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Кейптауні
Принц Гарри и Меган Маркл в Кейптауне / Getty Images


​Меган Маркл в Австралии, октябрь 2018 года / Getty Images

Но на визите в музей Кейптауна принца Гарри и Меган Маркл день не был закончен. Сразу после светской встречи герцоги Сассекские отправились на прогулку по особому району столицы ЮАР. Именно там в 1966 году происходило принудительное выселение коренного населения, чтобы освободить место для белокожих людей. Во время прогулки Гарри и Меган пообщались с местными жителями, которые угостили их национальными блюдами.

Герцоги Сассекські
Герцоги Сассекские / Getty Images

Как известно, международное турне принца Гарри и Меган Маркл продлится 10 дней. Герцоги Сассекские запланировали 35 официальных встреч и событий, поэтому график их путешествия очень насыщенный. В Африку они взяли маленького Арчи Харрисона, который на время отсутствия звездных родителей будет находиться под присмотром няни.

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Теги: Новости LifeStyle Принц Гарри Меган Маркл LifeStyle Африка Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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