Меган Маркл поздравила с Международным женским днем учащихся старших классов: подробности

Лишь 5 марта герцогиня Сассекская вернулась в Великобританию, однако за несколько дней она успела осуществить немало публичных выходов. Так, на днях стало известно, что тайно Меган Маркл посетила лондонскую школу Роберта Клака, чтобы пообщаться с учениками старших классов о Международном женском дне.

Как оказалось впоследствии, уже второй раз за несколько дней Меган Маркл осуществляет публичные выходы без пристального внимания прессы и папарацци. Так, 6 марта она пришла в школу Роберта Клака, чтобы рассказать и дать наставления детям о Международном женском дне, который отмечается сегодня, 8 марта. Как ни странно, герцогиня Сассекская уделила больше внимание не девочкам, а ребятам.

Примечательно Меган Марк и принц Гарри совершили потрясающий выход: элегантный образ герцогини Сассекской

Она обратилась к мужской часте зала с трогательной речью, которая вдохновила их уделять достаточно внимания женщинам не только сегодня, а превращать каждый их день в праздник независимо от даты в календаре.

В вашей жизни есть мамы, сестры, подруги. Защищайте и поддерживайте их. Убедитесь, что они чувствуют себя важными и в безопасности. И давайте просто соберемся вместе, чтобы сделать Международный женский день чем-то таким, что будет не только в воскресенье, но и каждый день в году,

– призвала Меган Маркл.

Подростки поддержали слова герцогини Сассекской, а один из учеников публично рассказал о своем отношении к празднику, заявив, что этот день в который раз напоминает о равенстве и свободе выбора как мужчин, так и женщин.

Кроме того, смелый юноша поцеловал и обнял Меган, на что зал взорвался овациями, а сама герцогиня в шутку пригрозила ему пальцем. После дети позировали вместе с ней для совместного фото с жестом, который символизирует Международный женский день – руки, согнутые в локтях, держат параллельно.

Для появления перед учениками старших классов Меган Маркл выбрала достаточно комфортный образ в деловом стиле. На ней твидовый пиджак кремового цвета от марки ME+EM, который она соединила с обычной белой футболкой и черными классическими брюками. Look завершили туфли-лодочки на каблуке от бренда Jennifer Chamandi и дизайнерская сумочка в тон пиджака от Rejina Pyo.