Меган Маркл предлагают бешеные деньги за возвращение в сериал "Форс-мажоры": неожиданные детали

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Герцогиня Сассекская получила коммерческое предложение от бывших коллег. Авторы сериала "Форс-мажоры" предложили беременной Меган Маркл немалую сумму за то, чтобы она появилась на экране на несколько минут.

О том, что авторы сериала "Форс-мажоры" предложили Меган Маркл роль камео, сообщает иностранное издание Daily Star. Правда, герцогиня Сассекская должна будет показаться на экране всего на несколько минут.

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37-летней жене принца Уильяма пообещали большую сумму за появление в сериале, в котором раньше она играла одну из главных ролей. Чтобы после съемок у Меган Маркл не возникало юридических вопросов с коммерческой точки зрения, авторы предложили выдать ей чек на благотворительность вместо обычной оплаты труда.

Меган Марклсеріал ФОрс Мажори
Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры" / Instagram / @suits_usa

Режиссеры сериала раздумывают над сюжетом, где героиня, которую играла Меган Маркл, Рэйчел и ее муж Майк создают семью и беременная женщина демонстрирует свой живот. Авторы учли состояние жены принца Гарри и неплохо подстраиваются под него. Как сообщает источник, точную сумму, которую может получить Меган Маркл за эпизодическую роль еще нет, однако она колеблется от 2 до 6 миллионов долларов.

Также издание заявило, что переговоры могут состояться в ближайшее время и роль камео жены принца Гарри станет хорошим толчком для поддержки благотворительности знаменитостями, а также изобразит Меган, как современную королевскую особу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suits_usa (@suits_usa)

 

 

Теги: LifeStyle
Источник: Lifestyle
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