Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи прибыли в Африку: появились первые фото

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Африканский тур королевского семейства герцогов Сассекских официально начат. Сегодня утром, 23 сентября, Меган Маркл и принц Гарри приземлились в аэропорту Кейптауна вместе со своим 4-месячным сыном.

Первый семейный тур герцогов Сассекских в обновленном составе начался сегодня, 23 сентября. Для выполнения своих обязанностей королевская чета и их сын Арчи Харрисон отправились в Африку, где будут осуществлять ряд мероприятий в течение 10 дней.

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На сайтах иностранных изданий, в частности The Sun и Mirror, появились первые фото принца Гарри и Меган Маркл. Как отмечается в источниках, они вместе с 4-месячным сыном прибыли в столицу Южной Африки, Кейптаун, в 10:45 по местному времени. Что интересно, в аэропорту Хитроу их рейс от авиалинии British Airways задержали на 40 минут.

На фото можно заметить маленького Арчи, которого Меган Маркл держит на руках. Он одет в синий костюм и белую шапочку, а также завернутый в светлое одеяло. На знаменитой мамочкие было серое пальто, а волосы она решила собрать.

Они много улыбались и с удовольствием здоровались с теми, кто встречал их в аэропорту Кейптауна.

Принц Гаррі і Меган Маркл і їхній син Арчі, Африка
Герцоги Сассекские прибыли в Африку с сыном / Фото The Sun

Меган Марлк і принц Гаррі в Африці
Меган Маркл, принц Гарри и Арчи Харрисон в аэропорту Кейптауна / Фото Mirror

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Принц Гарри Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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