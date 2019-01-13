Меган Маркл проигнорировала день рождения Кейт Миддлтон, – СМИ

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Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон
Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Пока Букингемский дворец пытается опровергнуть слухи о конфликте между герцогами Сассекскими и Кембриджскими, западные СМИ узнают все больше королевских тайн. В частности, инсайдеры отметили, что Меган Маркл проигнорировала день рождения Кейт Миддлтон.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Закрытая вечеринка прошла 9 января в загородном доме королевской семьи в Норфолке. Имение имеет 10 гостевых спален, поэтому многие гости могли остаться у герцогов Кембриджских после праздника.

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Однако даже при таких условиях принц Гарри и его беременная жена Меган Маркл не пришли на празднование 37-летия Кейт Миддлтон. Пока неизвестно, герцоги Сассекские не смогли приехать на день рождения жены принца Уильяма или они были не желанными гостями, которые не получили приглашения.

Однако, по словам инсайдеров, на празднике было немало друзей Кейт Миддлтон еще со студенческих лет. В частности, крестная мама принца Джорджа и принцессы Шарлотты – Эмилия Джордан-Патерсон и Лора Мид

К слову, Букингемский дворец отказывается комментировать любые слухи о конфликте между герцогами Сассекскими и Кембриджскими. Решение о переезде принца Гарри и Меган Маркл в Виндзор представители королевы объясняют тем, что пара стремится уединиться и укрепить свои отношения.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон Меган Маркл
Источник: Lifestyle
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