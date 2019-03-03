Меган Маркл проведет 8 марта на мероприятии, посвященном правам женщин

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Как известно, герцогиня Сассекская всегда интересовалась и отстаивала права женщин, оказывая им определенную помощь. Так, грядущий Международный женский день беременная Меган Маркл символично посвятит дискуссии на тему прав представительниц слабого пола.

В начале января королева Елизавета II наградила Меган Маркл почетным званием патрона и поручила руководить несколькими организациями. Одним из ее патронажей стала благотворительная организация Smart Works, которая отвечает за помощь в трудоустройстве нуждающихся женщин. Поскольку герцогиня Сассекская официально ответственна за помощь представительницам слабого пола, в Международный женский день, который отмечают 8 марта, она примет участие в дискуссии, посвященной женщинам.

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37-летняя Меган Маркл посетит королевский колледж в Лондоне, где организация Queen's Commonwealth Trust собирает группу активисток, которые выступают за права женщин в современном мире. Мероприятие посетят супермодель Адво Или, экс-премьер-министр Австралии Джулия Гиллард, певица Энни Ленокс и много других знаменитых женщин. Они примут участие в дискуссии вместе с герцогиней Сассекской, во время которой будут обсуждать одни из самых острых вопросов, касающихся жестокой дискриминации. В частности, они будут поднимать вопрос о проблемах получения образования в определенных странах и о неравенстве на рабочих местах.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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