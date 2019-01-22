Меган Маркл провела тайную встречу с премьер-министром Новой Зеландии: неожиданные детали

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Меган Маркл и принц Гарри с премьер-министром Новой Зеландии
Меган Маркл и принц Гарри с премьер-министром Новой Зеландии / Twitter/ @scobie

Герцогиня Сассекская, которая недавно получила свои первые патронажи, несмотря на насыщенный график успевает проводить тайные встречи в Кенсингтонском дворце. Так, накануне Меган Маркл принимала премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн.

Несмотря на последний триместр беременности и заметно округлившийся животик Меган Маркл не прекращает активно выполнять непосредственные обязанности члена королевской семьи. Так, в понедельник, 21 января, жена принца Гарри назначила официальную встречу премьер-министру Новой Зеландии.

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На официальной странице в Twitter королевский комментатор Омид Скоби сообщил о деталях их встречи.

Меган сказала, что получила хорошую возможность поблагодарить премьер-министра за прекрасное гостеприимство, которое она вместе с принцем Гарри получила от жителей Новой Зеландии прошлого года,
– прокомментировал Омид Скоби.

Напомним, Джасинда Ардерн принимала герцогов Сассекских в своей стране во время их первого королевского тура

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Новая Зеландия Королівська сім'я
Источник: 24 канал
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