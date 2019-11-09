Меган Маркл размазала макияж по одежде поклонника: курьезная реакция

7 ноября Меган Маркл и принц Гарри посетили Поле Памяти в Вестминстерском аббатстве, чтобы почтить память военных, погибших в Первой мировой войне.

В этот день герцоги Сассекские положили на поле поминальные кресты, приняли участие в минуте молчания, а также пообщались с ветеранами.

Читайте также: Она всегда рядом, – Серена Уильямс рассказала о дружбе с Меган Маркл

Меган, познакомившись с Уильямом Алленом, обняла его и поцеловала. Но на жакете ветерана Маркл случайно оставила след от своего тонального крема.

По словам королевского корреспондента Ребекки Инглиш из Daily Mail Аллен, которому в следующем месяце исполняется 100 лет, казалось, совсем не расстроился.

"Я никогда не буду мыть это!" – сказал человек, указывая на пятно от макияжа жены принца Гарри.