Меган Маркл впервые вышла после родов: фото первенца

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Меган Маркл и принц Гарри показали сына - видео и фото сына
Меган Маркл впервые вышла после родов: фото первенца / www.gettyimages.com

Меган Маркл, которая о своей беременности в октябре 2018 года, 6 мая, родила мальчика от принца Гарри. Это произошло рано утром, однако об этом стало известно только около 16:00. 8 мая после родов Меган Маркл появились первые фото герцогини с мужем и малышом.

34-летний британский принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая в 5:26 утра. Вес королевского отпрыска составил 3,26 килограмма и, по информации принца Гарри, мать и ребенок абсолютно здоровы. Сам же принц Гарри присутствовал на родах и назвал рождение первенца "самым удивительным опытом в жизни". Первыми весть о рождении мальчика узнали королева с мужем и ближайшие родственники принца Гарри. Сейчас Меган Маркл с ребенком, мужем и своей матерью Дорией Редлан находятся в имении Фрогмор-хаус.

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Снимки были сделаны в St. George's Hall в Виндзорском замке. Новоиспеченный отец принц Гарри держит малыша у себя на руках и счастливо улыбается на камеру.

"Это что-то удивительное, у меня есть два лучших парня в мире, поэтому я очень счастлива!" – заявила Меган Маркл.

Новорожденный сын Меган Маркл и принца Гарри / Getty Images

Журналисты поинтересовались у родителей, на кого королевский малыш похож больше. Принц Гарри ответил, что они еще пытаются это понять.

"Его внешность меняется каждый день", – добавил внук британской королевы.


Меган Маркл и принц Гарри с новорожденным сыном / Getty Images


Меган Маркл и принц Гарри с новорожденным сыном / Getty Images

Смотрите видео: первый выход Меган и Гарри с сыном

 

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Дети и несовершеннолетние Королівська сім'я Меган Маркл Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
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