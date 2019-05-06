Меган Маркл родила мальчика: как прошли роды герцогини

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила мальчика. 34-летний британский принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл впервые стали родителями. Первенец королевской четы родился 6 мая в 5:26 утра.

Об этом сообщается на официальной странице герцогов Сассекских в Instagram.

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"Мы рады сообщить, что герцог и герцогиня Сассекские стали впервые родителями рано утром 6 мая 2019 года... Герцогиня и ребенок здоровы, супруги благодарят общественность за поддержку в это особое время в их жизни", – говорится в источнике.

Отмечается, что вес новорожденного малыша составляет 3,26 кг.

Информацию о рождении ребенка подтвердил и принц Гарри.

"Меган и я стали родителями мальчика сегодня", – сказал внук британской королевы.

Смотрите видео: комментарий принца Гарри

BREAKING: Prince Harry makes a statement to the media.



He says: “Meghan and myself had a baby boy this morning.



“It’s been the most amazing experience I could ever imagine.



“How any woman does what they do is beyond comprehension.” #RoyalBaby pic.twitter.com/BFynZAyAbD — Charlie Proctor (@MonarchyUK) 6 мая 2019 г.

На официальной странице королевской семьи в Instagram отмечается, что королева Елизавета II, ее муж герцог Эдинбургский, принц Уильям и Кейт Миддлтон, леди Джейн Феллоуз, граф Спенсер и леди Сара Маккоркодейл в восторге от новости.

Также отмечается, что мать Меган Дория Регланд находится в Фрогмор-хаус с представителями королевской семьи.

О том, что пара ожидает появление малыша, сообщили представители королевской семьи в октябре. Будущие родители узнали радостную новость, когда вернулись из короткого медового месяца в Африке.

Первенец принца Гарри и Меган Маркл стал седьмым в списке наследников британского престола. Новость о беременности Меган вызвала бешеные обсуждения в прессе и в социальных сетях. Фанаты королевской семьи горячо размышляли о поле и имени будущего малыша.

Американский художник Джо Маллинс составил вероятный портрет будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских на основе их фотографий и собственных набросков.



Пример, как могут выглядеть дети Меган Маркл и принца Гарри

Ее друзья знали, что она пытается забеременеть, она заявляла, что не будет долго ждать, потому что она становится все старше. Но они были искренне удивлены, что это произошло так быстро,

– поделился один из инсайдеров издания People.

Герцогиня и принц Гарри на протяжении всей беременности не могли рассекречивать пол ребенка до его рождения. Только после родов Меган Маркл и принц Гарри сможет рассказать всему миру, кто в них родился – девочка, мальчик или двойня.



Меган Маркл на премьере Cirque du Soleil

По информации СМИ, вероятно, что крестными родителями станут голливудский актер Джордж Клуни и его жена Амаль. Семейство Клуни являются близкими друзьями королевской четы.