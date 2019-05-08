Меган Маркл родила ребёнка: стало известно имя мальчика
Меган Маркл впервые стала матерью 6 мая в 5:26, однако сообщено было об этом только около 17:00 в тот же день. Принц Гарри дал первое интервью, где отметил, что это был "самый удивительный опыт в его жизни" и что Меган и их ребенок – абсолютно здоровы. Сейчас стало известно, какое имя королевская пара даст своему сыну.
В среду, 8 мая, новоиспеченные родители вышли к журналистам и впервые показали сына. Однако в непродолжительном общении с представителями СМИ принц Гарри и Меган Маркл не рассказали главного: как они все же назвали своего отпрыска.
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Впоследствии, на странице в Instagram королевская чета объявила, что их сын будет называться Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Кроме этого, принц Гарри и Меган Маркл добавили фото, на котором видно, как королева Елизавета II со своим супругом Филиппом посетили младенца. На кадре также видна мама Меган Маркл, Дориу Редлан, которая прилетела в Великобританию, чтобы помогать своей дочери после родов.
Герцог и герцогиня Сассекские с удовольствием объявляют, что назвали своего первого ребенка Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. В этот день они познакомили Ее Величество с ее восьмым внуком в Виндзорском замке,
– говорится в официальном заявлении.
Что известно о родах Меган Маркл?
На одном из светских мероприятий герцогиня Сассекская призналась, что ее ребенок будет апрельским. Однако прогнозы звездной мамочки несколько не сбылись: 34-летний британский принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая в 5:26 утра. По информации Букингемского дворца, вес королевского потомка при рождении составлял 3,26 килограмма.
Сейчас Меган Маркл и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо. Роды, как и планировалось ранее, состоялось в присутствии принца Гарри. После появления на свет первенца счастливый герцог Сассекский признался, что это был "самый удивительный опыт в жизни".
Это здорово. Отцовство – это потрясающе. Прошло всего два с половиной дня, три дня, но мы просто в восторге от того, что у нас есть этот маленький кусочек радости,
– рассказал принц Гарри во время встречи с журналистами.
О рождении потомка герцогов Сассекских первой узнала королева Елизавета II. Все представители королевской семьи поспешили отправить поздравление для новоиспеченных родителей, а Ее Величество уже успела навестить правнука Арчи Харрисона в поместье Фрогмор-хаус.
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Общественность уже тоже успела познакомиться с сыном принца Гарри и Меган Маркл. Супруги пригласили журналистов в St. George's Hall, что в Виндзорском замке, и показали представителям СМИ младенца.
Смотрите видео: первый выход Меган и Гарри с сыном
Имя сына принца Гарри и Меган Маркл: какими были прогнозы?
Кажется, беременность Меган Маркл стала одной из наиболее обсуждаемых тем в мире. Не меньше это волновало и самих британцев, которые с нетерпением ждали появления королевского отпрыска.
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Перед родами инсайдеры западных СМИ рассказывали, что герцоги Сассекские ожидают появления дочери. Кроме этого, они утверждали, что принц Гарри говорил о "двойном" счастье, поэтому общественность ожидала двойняшек или близнецов. Поэтому сообщение о рождении сына несколько смутило поклонников Букингемского дворца.
Не меньше привлекали внимание и слухи о возможном имени ребенка принца Гарри и Меган Маркл. В частности, букмекеры прогнозировали, что супруги назовут девочку Алегрой, ведь именно так когда-то мечтала назвать дочку принцесса Диана. Также букмекеры предполагали и другие имена в своих расчетах: Артур, Алиса, Альберт, Эдвард, Чарльз, Элизабет, Диана, Грейс и Мэри. Такие данные букмекеры вывели, анализируя имена предков принца Гарри. Однако супруги не оправдали ожиданий экспертов и назвали своего потомка Арчи Харрисоном.