Меган Маркл сделала новый шаг в войне с прессой

Герцогиня Сассекская обратилась с новым судебным иском против компании Associated Newspapers (DMG Media), в котором обвинила журналистов в распространении ложных слухов и искривлении информации.

Во время официального тура по Африке принц Гарри и Меган Маркл публично заявили, что начинают борьбу с прессой, поскольку в течение длительного времени они были объектами постоянной клеветы. Поэтому Меган уже сделала один из первых шагов, подав в суд на компанию Associated Newspapers. Об этом сообщается на People.

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Associated Newspapers (другое название – DMG Media) – ранее ассоциированная газета, которая является национальным издателем газет и веб-сайтов в Великобритании. Это дочерняя компания DMGT. Группа была основана в 1905 году и сейчас базируется в доме Northcliffe в Кенсингтоне – в одном из элитных районов Лондона.

Женщина обвинила кооператив газет в публикации ложных статей и попытках показать ее только в негативном свете. В частности, это касается информации об отремонтированном Фрогмор хауз, в котором Меган с принцем Гарри поселились в период рождения сына Арчи. Тогда же в СМИ заявляли, что у супругов есть медная ванна за 6,5 тысячи долларов, а также звукоизоляция от шума самолета за 650 тысяч долларов, студия йоги, теннисный корт и помещения для гостей. В документах, которые предоставила Меган, отмечается, что ничего из данного перечня у них нет.

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В частности, новый судебный иск касается частного письма Меган к отцу Томасу, который был отредактирован специально для демонстрации ее негативных отношений с ним. В иске отмечается, что в публикации письма в СМИ были опущены детали, которые составляют практически половину его содержания и искажают всю информацию.

Третья вещь, которую Меган решила обжаловать, это слухи о приглашении ее матери Дории Регланд на предродовую вечеринку в Нью-Йорке. Маркл отрицает этот факт и объясняет, что мать действительно не присутствовала на на baby shower из-за работы.

Что известно еще о "войне" герцогов Сассекских с прессой?

В начале октября 2019 года принц Гарри подал судебный иск против владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror, где обвинил журналистов в незаконном прослушивании его телефона и доступе к голосовым сообщениям, что нарушает его права человека. В Кенсингтонском дворце официально подтвердили информацию о судебном деле, не разглашая всех деталей. Впоследствии Меган Маркл подала в суд на британский таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers и заявила, что журналисты пересекли границу закона и неправомерно получили ее личную переписку со скандальным отцом.