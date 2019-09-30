Меган Маркл сходила на шопинг в последние дни африканского тура: фото

Герцогиня Сассекская сейчас находится в официальном туре с принцем Гарри и своим сыном Арчи Харрисоном. И пока ее муж находится в Малави, Меган Маркл побывала на цеху молодежного африканского проекта Victoria Yards в Йоханнесбурге.

Меган Маркл посетила помещение Victoria Yards 30 сентября около 14 часов. На официальной странице герцогов Сассекских в инстаграми сообщается, что жена принца Гарри не только пообщалась с работниками проекта, в число которых входят художники, скульпторы и мастера других ремесел, но и приобрела несколько вещей.

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Что известно о Victoria Yards – это проект регенерации для местного населения, в который входят дизайнерские студии, художественные галереи и продовольственный рынок.

Среди них – джинсы для себя и несколько пар комбинезонов для сына Арчи, который на время визита остался с няней. Для своего же публичного выхода Меган Маркл выбрала скромный образ – длинное темно-синее платье-футляр и красные туфли на низкой подошве. Свои волосы королевская представительница распустила, а макияж сделала максимально естественным.



Меган Маркл в Йоханнесбурге​ / Instagram / @sussexroyal



Меган Маркл в Йоханнесбурге​ / Instagram / @sussexroyal



Меган Маркл в Йоханнесбурге​ / Instagram / @sussexroyal

Что известно о туре по Африке Меган Маркл и принца Гарри – читайте здесь.