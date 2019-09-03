Меган Маркл шокировала Букингемский дворец обращением в пиар-агентство, – СМИ

Герцогиня Сассекская страдает от хейтеров в сети. Поэтому Меган Маркл решила вспомнить свой актерский опыт и обратиться в популярное среди голливудских звезд пиар-агентство.

Как сообщает The Sun, жена принца Гарри выбрала Sunshine Sachs, услугами которого в свое время пользовались Леонардо Ди Каприо, Наоми Кэмпбелл, Натали Портман, Бен Аффлек. Герцогиня Сассекская решила не афишировать это и втайне от представителей Букингемского дворца подписала договор с пиар-компанией.

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Инсайдеры таблоида подтвердили эти слухи, объяснив, что причиной таких действий стало обсуждение поездки Меган и Гарри в Ниццу. Тогда супруги полетели на отдых на частном самолете. Поскольку герцоги Сассекские активно выступают за защиту экологии, такую поездку общественность восприняла с немалым возмущением. Чтобы улучшить свой имидж в Великобритании, Меган Маркл решилась на сотрудничество с опытными пиарщиками.

Меган пошла на этот шаг, потому что переживает, что общественность от нее отворачивается,

– рассказал инсайдер.

По неофициальным данным таблоида, представители Букингемского дворца шоке от решения герцогини. Они заверили журналистов, что Меган Маркл не советовалась с ними об этом и своими действиями пренебрегла Сарой Латам, которую наняла на работу Елизавета II. Женщина является пиар-менеджером королевской семьи и специализируется на скандальных обвинениях. В свое времен она сотрудничала с Биллом Клинтоном.

Что известно о скандале с участием Меган и Гарри?

18 августа все мировые СМИ распространили информацию, что принц Гарри и Меган Маркл устроили себе недешевый отдых. Королевская чета на частном самолете отправилась в Ниццу и остановилась в роскошном имении. Стоимость перелета составила по меньшей мере 10 тысяч фунтов стерлингов не учитывая расходов герцогов в курортном городе.



Однако не только деньги стали причиной для острых заявлений хейтеров. Герцогов Сассекских назвали лицемерами, поскольку несмотря на публичную защиту экологии они летают на частных самолетах. В частности, хейтеры заявили, что частные джеты выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида кислорода на человека, чем коммерческие рейсы.



На защиту принца Гарри и Меган Маркл стал Элтон Джон, который пояснил, что он сам оплатил паре перелет до Ниццы, а Гарри и Меган поселились там в его имении. Заступились за королевскую чету и другие их звездные друзья.