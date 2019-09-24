Меган Маркл сменила драгоценное кольцо на дешевый аналог во время поездки в Африку

Пока герцоги Сассекские находятся в официальном туре по Африке, СМИ ищут различные детали, которые бы привлекли внимание сторонников королевства. Журналистам удалось подметить, что на время визита Меган Маркл по неизвестным причинам сняла свое обручальное кольцо и надела значительно более дешевый аксессуар.

В издании The Daily Mail сообщили, что золотое кольцо с бриллиантами за 140 тысяч фунтов стерлингов (4,2 миллиона гривен) жена принца Гарри оставила дома, в то время как на встречу с жителями Кейптауна надела кольцо американского бренда Jennifer Meyer с голубым камнем за 200 фунтов (6 тысяч гривен).

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Случилось это сегодня, 24 сентября, в Южной Африке, где Меган имела возможность пообщаться с местным темнокожим населением. В самом криминальном районе Кейптауна, поселке Ньянга, женщина выступила с красноречивыми словами: "Я с вами как мать, как жена, как цветная женщина и как ваша сестра".



Меган Маркл надела другое кольцо в туре по Африке / Getty Images

С этим же кольцом Меган Маркл побывала в древней мечети Аувал Масджид, что в Кейптауне. Там она пообщалась с представителями различных религиозных групп Южной Африки. Почему представительница королевской семьи меняет аксессуар – пока неизвестно.



Меган Маркл надела другое кольцо в туре по Африке / Getty Images

Добавим, что после бракосочетания с принцем Гарри Меган Маркл пожелала изменить облик обручального кольца. Над первым вариантом украшения сначала работали в ювелирном доме Cleave and Company, где принц Гарри самостоятельно создавал его дизайн. Однако после свадьбы и рождения сына Меган посчитала нужным изменить его на свой вкус.

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Раньше в центре кольца был расположен крупный бриллиант, по краям – два маленьких, которые были взяты из коллекции принцессы Дианы, а ободок сделан из любимого желтого золота. Во время первого выхода после рождения сына герцогиня Сассекская засветила потрясающую смену – обрамление обручального кольца изменилось на бриллиантовое. То есть Меган Маркл или изменила ободок, или дала на реконструкцию, чтобы усыпать его маленькими драгоценными камнями.



Вид кольца в 2018 году (слева) и сегодня (справа) / Getty Images