Меган Маркл побывала на официальном мероприятии вместе с певицей Адель

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Герцоги Сассекские и Адель
Герцоги Сассекские и Адель / www.popsugar.com

Герцогиня Сассекская в последнее время любит удивлять неожиданными выходами на публику. Так, стало известно, что 37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри несколько дней назад совершили очередной визит в сообщество Hubb Community Kitchen и пересеклись с известной британской певицей Адель.

Об этом сообщают на Pop Sugar.

Как оказалось, знаменитая обладательница премии "Грэмми" Адель также стала гостьей мероприятия, которое прошло в сообществе Hubb Community Kitchen. Певица не только имела возможность пообщаться с представителями сообщества, но и помогла в приготовлении обеда для бездомных и пожилых людей.

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На этом же событии также присутствовала пара принца Гарри и Меган Маркл, которые не оповестили прессу о своем официальном визите. Пока неизвестно, или у королевской четы была возможность пообщаться с Адель, однако доказательством того, что исполнительница действительно была на той же закрытой встрече, что и Гарри и Меган, стал снимок в Twitter, на котором звезда позирует вместе с соучредительницей организации Мунир Махмуд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Munira Mahmoud (@muniraeats)

Стоит добавить, что ранее стало известно про тайную встречу Меган Маркл с экс-первой леди США Мишель Обамой. Они обсуждали беременность герцогини, разговаривали о воспитании детей и семейном уюте.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Адель Королівська сім'я
Источник: Lifestyle
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