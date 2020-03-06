Меган Маркл совершила тайный выход в Британии: роскошные фото герцогини Сассекской

Вчера, 5 марта, Меган Маркл прилетела в Британию из Канады, чтобы в последний раз исполнить свои королевские обязанности. Пресса тщательно следит за каждым публичным появлением герцогини Сассекской. Однако, кроме запланированной церемонии награждения премиями Endeavour Fund Awards, она успела совершить тайный выход.

Весь мир с нетерпением ждал воссоединения Меган и Гарри в Великобритании, которую они покинули после заявления об уходе от британской монаршей семьи. Вчера, 5 марта, супруги осуществили совместный выход впервые за долгое время. Вместе они посетили церемонию награждения премиями Endeavour Fund Awards в Лондоне.

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Сегодня, 6 марта, на официальной странице герцогов Сассекских появились эксклюзивные фото, которыми анонсировали тайный выход Меган Маркл в Британии. Она посетила Национальный театр, чтобы увидеть Immersive Storytelling Studio. Этот выход состоялся всего за несколько часов до ее совместного появления с принцем Гарри на Endeavou.

Меган Маркл, которая занималась Национальным театром в Лондоне от имени королевской семьи, рассмотрела технологии виртуальной реальности и то, как они влияют на интерпретацию драматического рассказа. Она даже успела сделать фото с голограммой музыкантки Нубии Брэндон, которая создана в рамках выставки в галерее Tate Modern.

Цель этого метода виртуальной реальности – дать нам возможность лучше устанавливать связь и сопереживать друг другу, как люди, независимо от расы, возраста или национальности,

- говорится в Инстаграм-заметке.



Меган Маркл совершила тайный выход в Британии / Instagram / @sussexroyal



Меган Маркл совершила тайный выход в Британии / Instagram / @sussexroyal

Для своего тайного выхода Меган Маркл выбрала наряд total white. На ней роскошная воздушная блузка с прозрачными шелковыми рукавами и V-образным вырезом от британской марки Topshop, которую она скомбинировала с длинной приталенной юбкой с геометрическим принтом и разрезом.

Довершили стильный look маленькая черная сумочка и туфли на каблуках, которые контрастировали со светлой одеждой. Кроме того, герцогиня Сассекская выбрала нежный комплект золотых украшений – лаконичные серьги, цепочку и браслет. На ее лице легкий макияж, который подчеркнул ее очаровательную внешность.



Меган Маркл совершила тайный выход в Британии / Instagram / @sussexroyal



Меган Маркл совершила тайный выход в Британии / Instagram / @sussexroyal