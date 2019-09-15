Меган Маркл трогательно поздравила любимого принца Гарри с днем рождения

В воскресенье, 15 сентября, внук британской королевы Елизаветы II празднует день рождения. Принцу Гарри исполняется 35 лет. Его жена Меган Маркл трогательно поздравила любимого мужа в социальных сетях.

Представители Меган и Гарри, которые ведут их единственную страницу в Instagram, опубликовали коллаж из фотографий принца.

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На фотографии можно увидеть одни из самых главных событий в жизни герцога Сассекского: мать принцесса Диана. которая держит на руках маленького Гарри, его детство, брата принца Уильяма, служба в армии, поездки в Африку, свадьба с Маркл и крестины его первенца – Арчи Харрисона.

В подписи представители супругов поздравили герцога Сассекского с днем рождения и добавили персональное поздравление от Меган Маркл.

Твоя работа над теми вещами, о которых ты заботишься, вдохновляет меня каждый день. Ты – лучший муж и потрясающий отец для нашего сына. Мы тебя любим. Счастливого дня рождения,

– поздравила Меган Маркл своего любимого мужа.