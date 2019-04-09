Меган Маркл унизила королевских врачей и отказалась от их услуг на родах: детали

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Герцогиня Сассекская сразу после прихода в королевскую семью дала понять, что она будет частым нарушителем королевских правил и протокола. Так, очередная прихоть Меган Маркл заключается в том, чтобы ее роды принимал не королевский акушер, а женщина, которую она сама для себя нашла.

Об очередной прихоти беременной Меган Маркл сообщает иностранное издание The Daily Mail. Несмотря на то, что слухи о необычных родах герцогини Сассекской ходили еще с начала января, официально информация о ее прихоти подтвердилась за несколько недель до рождения первенца.

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Как сообщает источник, Меган Маркл отказалась от услуг врача-акушера, который принимал роды у Кейт Миддлтон во время рождения всех трех наследников престола, а также от его команды. Она назвала их "мужчинами в костюмах".

Стоит отметить, что гинекологи Алан Фартинг и Гай Торп-Бестон имеют звание специалистов по родам с высоким риском. Однако герцогиня Сассекская пожелала, чтобы за рождение ее первенца отвечала женщина-акушер. Таким образом она снова привлекла внимание к своим феминистским взглядам.

 

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Теги: Королівська сім'я LifeStyle Новости LifeStyle Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
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