Меган Маркл в кожаной юбке посетила конференцию по вопросам гендерного равенства

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл активно выполняют королевские обязанности даже после насыщенного тура по Африке. Так, сегодня, 25 октября, герцоги Сассекские прибыли в Виндзорский замок на конференцию, которую Меган просто не смогла бы пропустить.

Королевский кортеж герцогов Сассекских прибыл в Виндзорский замок около полудня. Целью визита принца Гарри и Меган Маркл стало мероприятие, которое организовали One Young World, а также Queens Commonwealth Trust.

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38-летняя жена внука Елизаветы II, которая забрала их фото со своего столика, примет участие в круглом столе, где они с представителями организаций будут обсуждать вопросы гендерного равенства. Поскольку Меган Маркл является одной из самых известных феминисток, она не могла пропустить такое мероприятие, тем более, что он проходил на территории одного из королевских дворцов.

Жена принца Гарри спосетила Виндзорский замок в стильной кожаной юбке до колена от Hugo Boss. Цвет наряда также был подобран согласно трендам осени 2019 года. Для "верха" Меган Маркл выбрала кофту цвета марсала с V-образным вырезом и к ней же подобрала туфли-лодочки в тон.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images 

Что интересно, накануне, 24 октября, королева Летиция совершила официальный выход в такой же юбке, что и герцогиня Сассекская, а и в октябре 2018 года засветилась на публике в такой же зеленой.

Меган Маркл і королева Летиція
Меган Маркл в октябре 2018 и королева Летиция в октябре 2019 / Instagram / @dresslikeaduchess

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Принц Гарри Стиль и мода
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