Меган Маркл в очередной раз нарушила королевские правила: интересные детали

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Меган Маркл
Меган Маркл / Instagram @chrisjacksongetty

Герцогиню Сассекская с момента королевской свадьбы с принцем Гарри неоднократно была замечена в нарушении правил. На этот раз Меган Маркл надела украшение, которое в основном представительницы Букингемского дворца отказываются носить.

Беременная жена принца Гарри приняла участие в анонсированной встречи с представительницами Hubb Community Kitchen. В тандеме с этой организацией Меган Маркл выпустила книгу "Вместе: кулинарная книга нашего сообщества". Во время визита герцогиня Сассекская приготовила обед и весело провела время.

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Перед камерами Меган позировала в стильном пальто от Club Monaco, платье и туфельках. Свой образ герцогиня дополнила плотными черными колготами.

Меган Маркл у Лондоні
Меган Маркл в Лондоне / Twitter @KensingtonRoyal

Меган Маркл
Герцогиня Сассекская в Лондоне / Twitter @KensingtonRoyal

Но не наряд привлёк внимание журналистов, а украшение, в котором Меган Маркл красовалась во время публичного выхода. Герйогиня Сассекская засветила кольцо с надписью "любовь" ( "love"). Вероятно, украшение с романтичным словом ей подарил принц Гарри. Подобное изделие есть в коллекции ювелирного бренда Meredith Hahn. Стоимость кольца составляет 70 долларов, а сделано оно из золота и серебра.

Меган Маркл порушила королівське правило
Меган Маркл нарушила королевское правило / Daily Mail

Как отмечают журналисты Daily Mail, герцогиня нарушила протокол. Представительницы королевской семьи не носят одежду с надписями и предпочитают скромные образы. Такое же правило касается и украшений. Поэтому Меган Маркл с милым аксессуаром в очередной раз попала в список нарушителей протокола.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: Lifestyle
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