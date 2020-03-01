Меган Маркл вернется в Голливуд в супергеройском фильме, – СМИ

Не секрет, что герцогиня Сассекская планирует продолжить свою актерскую карьеру после длительного перерыва. Меган Маркл хочет вернуться на широкие экраны, снявшись в фильме о супергероях. Ее агенты уже ведут переговоры с кинокомпанией Marvel.

После ухода от королевской семьи герцогиня планирует возобновить актерскую карьеру. Она уже начала сотрудничество с киностудией Disney и займется озвучкой мультипликационных персонажей будущих детских лент. Кроме этого, Меган Маркл станет ведущей 10 эпизодов реалити-шоу на стриминговой платформе Netflix и будет давать героям советы по семейной жизни.

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Как сообщает издание Daily Mail, герцогиня не стала ограничиваться лишь телевидением и мультфильмами. Ее агенты активно подыскивают роли в фильмах о супергероях. Если доходы от работы с Disney будут направлены на счет организации Elephants Without Borders, то съемки в фильмах Marvel могут существенно пополнить семейный бюджет герцогов Сассекских. Ведь актрисы, которые славятся экранизацией супергероев комиксов – неизменно возглавляют голливудский список Forbes.

Она сказала, что хочет, чтобы ее возвращение к актерской деятельности было связано с фильмом о супергероях. Она планирует несколько встреч в Голливуде, чтобы обсудить дальнейшие возможности. Она может выступить закадрово, подарив свой голос персонажу, или даже сняться в кино лично,

– отметили инсайдеры.

Меган Маркл осознает, что сотрудничество с компанией Marvel может принести ей потрясающий успех. Такая кинопродукция ориентирована на мировую аудиторию и зарабатывает миллиарды в прокате.

Герцогиня понимает, что ей необходимо работать над своим актерским мастерством. Но вряд ли зрители смогут обойти вниманием картины, в котрых принимала участие жена внука Ее Величества. По оценкам экспертов, за роль Черной вдовы Меган может получить 30 миллионов фунтов стерлингов – более 900 миллионов гривен.



Меган Маркл планирует сняться в фильме о супергероях / Instagram / @sussexroyal

Стоит напомнить, что о сотрудничество Меган Маркл с Disney договорился сам принц Гарри. Случилось это, когда пара посетила в Лондоне премьерный показ фильма "Король Лев". Она также планирует заняться производством и озвучиванием документальных фильмов на острые социальные темы. Транслировать фильм будет популярная стриминговая компания Netflix.