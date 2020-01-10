Меган Маркл вернулась в Канаду, оставив принца Гарри в Лондоне

Герцоги Сассекские оказались в эпицентре новостей всех мировых СМИ. 8 января принц Гарри и Меган Маркл публично объявили о стремлении отделиться от королевской семьи. Однако страдать от скандала бывшая актриса не намерена: она оставила мужа в Лондоне и отправилась обратно в Канаду.

Скандал в королевской семье: детали

Как известно, новогодние каникулы принц Гарри и Меган Маркл провели в Канаде. Герцоги Сассекские пренебрегли извечными традициями и отказали Елизавете II в приглашении на рождественский ужин. Инсайдеры западных СМИ объясняли, что вражды в семье монарха нет, а Ее Величество с лояльностью отнеслась к желанию невестки встретить праздник с мамой и родными. Уже в первые дни января 2020 года королевская чета вернулось к Виндзорам и ошарашило весь мир публичным заявлением.

Важно: Меган Маркл и принц Гарри официально объявили о намерении уйти из королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл решили полностью отделиться от королевской семьи и жить на две страны. Такое неожиданное решение они не согласовали с Елизаветой II, поэтому Букингемский дворец уже заявил, что ведутся переговоры с герцогами Сассекскими. В то же время Ее Величество уже созвала семейный совет и ищет пути решения этого скандала.

И пока весь мир обсуждает ситуацию в британской монархии, а принц Гарри страдает от внимания СМИ и родственников, Меган Маркл вернулась в Канаду.

Почему Меган Маркл не осталась в Великобритании?

По данным US Weekly, Меган Маркл и принц Гарри решили не брать в эту поездку своего единственного сына Арчи. 8-месячный мальчик остался в Канаде с няней и близкой подругой герцогини Сассекской Джессикой Малруни. Инсайдеры утверждают, что пара была готова к сопротивлению общества и активизации хейтеров. Поэтому Меган Маркл вернулась в Канаду, а вот принц Гарри остался в Великобритании, чтобы вести переговоры со своими родственниками и их представителями.

"Сейчас Меган и Гарри будут пытаться выдержать нейтралитет. У них запланирована непростой разговор с семьей, в обход которой они сделали свое заявление. Когда же страсти утихнут, они расскажут подробнее, как именно планируют строить свою жизнь. Многих волнует вопрос их финансовой независимости. Жители Канады уже обеспокоены, что им, как налогоплательщикам, придется содержать звездную пару. Этому нет пока подтверждений. Меган и Гарри настаивают, что найдут способ самостоятельно зарабатывать себе на жизнь", – рассказал инсайдер таблоида.

Интересно, что источники убеждают: Меган Маркл сначала планировала провести в Лондоне 3 дня. За это время она с принцем Гарри осуществила официальный визит в Дом Канады, а также тайно посетила Королевский театр, где с 2019 года является королевским патроном. По неофициальным данным, в Великобританию она вернется с сыном только после того, как скандал утихнет.