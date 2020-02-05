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Меган Маркл вошла в список 50 самых влиятельных людей Великобритании

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Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Супруга принца Гарри Меган Маркл стала единственным членом королевской семьи, кто вошел в число самых влиятельных персон Великобритании.

Британский журнал GQ высоко оценил влияние герцогини Сассекской на граждан королевства. Меган Маркл заняла в рейтинге 38-е место. Как известно, принц Гарри и Меган сложили королевские полномочия, поэтому неизвестно как часто будут наведываться на родину Гарри.

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За время, пока Меган Маркл является членом королевской семьи, она запомнилась своей решительностью и умением держать свою позицию. Женщина занималась благотворительностью, никогда не скрывала то, что думает и этим заслужила уважение у граждан Великобритании. В статье журнала GQ герцогиню назвали реформатором.

Как известно зрителям сериала "Корона", работа монархии часто заключается в отсутствии работы: "держи язык за зубами". Но это не для Меган Маркл, появление которой, как американки смешанной расы, стало событием. Она высказывалась там, где большинство членов королевской семьи научены с рождения держать свои мысли при себе. Решительность Сассексов порвать с этим вызвала дебаты о расизме, у средств массовой информации и самой нации. Браво,
– написано о Меган Маркл в статье.

Меган Маркл
Скрин статьи о Меган Маркл из журнала GQ

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Меган Маркл
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