Меган Маркл вошла в список 50 самых влиятельных людей Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл стала единственным членом королевской семьи, кто вошел в число самых влиятельных персон Великобритании.

Британский журнал GQ высоко оценил влияние герцогини Сассекской на граждан королевства. Меган Маркл заняла в рейтинге 38-е место. Как известно, принц Гарри и Меган сложили королевские полномочия, поэтому неизвестно как часто будут наведываться на родину Гарри.

Читайте также: Меган Маркл получила первую работу на телевидении, – СМИ

За время, пока Меган Маркл является членом королевской семьи, она запомнилась своей решительностью и умением держать свою позицию. Женщина занималась благотворительностью, никогда не скрывала то, что думает и этим заслужила уважение у граждан Великобритании. В статье журнала GQ герцогиню назвали реформатором.

Как известно зрителям сериала "Корона", работа монархии часто заключается в отсутствии работы: "держи язык за зубами". Но это не для Меган Маркл, появление которой, как американки смешанной расы, стало событием. Она высказывалась там, где большинство членов королевской семьи научены с рождения держать свои мысли при себе. Решительность Сассексов порвать с этим вызвала дебаты о расизме, у средств массовой информации и самой нации. Браво,

– написано о Меган Маркл в статье.



Скрин статьи о Меган Маркл из журнала GQ