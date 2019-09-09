Меган Маркл возглавила престижный рейтинг журнала Tatler

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Меган Маркл возглавила престижный рейтинг журнала Tatler
Меган Маркл возглавила престижный рейтинг журнала Tatler / Instagram / @tatlermagazine

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в очередной раз оказалась в эпицентре мировых новостей. Представители журнала Tatler опубликовали рейтинг наиболее социально влиятельных персон 2019 года, который возглавила супруга принца Гарри.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл после королевской свадьбы стала едва ли не самой обсуждаемой персоной в Великобритании. Каждый ее выход тщательно рассматривают журналисты, а ошибки в этикете или дресс-коде сразу же оказываются на первых полосах всех британских глянцев.

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И несмотря на то, что громкие скандалы несколько подпортили безупречный имидж Меган Маркл, журнал Tatler назвал ее наиболее социально влиятельной персоной года. Соответствующий рейтинг обозреватели опубликовали в октябрьском выпуске журнала, а редактор издания даже назвал герцогиню "социальным альпинистом".

Неклассическая сказка с сюжетом "из грязи в князи". Меган была хорошо образованна, а ее отец взял премию Эмми за отличную режиссуру. Она нашла идеальную для себя роль: женщины со стержнем, которая перетягивает консервативную королевскую семью в XXI век,
– говорится в анонсе глянца.

Кроме герцогини в рейтинг вошли художница Кейт Тайсон, политик консервативной партии Великобритании Джон Беркоу, фотомодель и актриса Джерри Холл, экс-футболист Джейми Реднапп и даже 6-летняя дочь Робби Уильямса Теодора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tatler (@tatlermagazine)

Что известно о скандале вокруг Гарри и Меган?
Меган Маркл неожиданно обратилась к американскому пиар-агентству Sunshine Sachs. Причиной для такого решения была бурная реакция британцев на тайное путешествие герцогов Сассекских в Ниццу. Пара остановилась в роскошном поместье курортного города и летела частным самолетом.

Сразу после десятков комментариев о растрате королевских средств, которые формируются из налогов всех британцев, на защиту супруги стал Элтон Джон. Певец заявил, что он предоставил принцу Гарри и Меган Маркл свой самолет и пригласил их на отдых.

Однако и такая поддержка не помогла герцогам: в сети бурно обсуждали их небюджетную поездку, а эксперты назвали их лицемерами. Все потому, что частные джеты выбрасывают в атмосферу в 7 раз больше диоксида кислорода на человека, чем коммерческие рейсы. Принц Гарри и Меган, которые публично становятся на защиту экологии, таким образом показали противоречивую позицию. Впоследствии внук Елизаветы II решил объяснить все и признался, что все делают ошибки, а в жизни нужно балансировать.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я рейтинги Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
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