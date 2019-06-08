Меган Маркл впервые появилась на публике после родов: яркие фото

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Меган Маркл впервые появилась на публике после родов
Меган Маркл впервые появилась на публике после родов / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекская осуществила свой первый выход после рождения ее первенца Арчи Харрисона Маунтбэттен-Виндзора. Это произошло сегодня, 8 июня, в день официального празднования дня рождения Елизаветы II.

Известно, что двойной праздник у королевы Великобритании берет свое начало с 1748 года. Согласно семейными традициями и историей, Елизавета II выбрала вторую субботу июня для проведения роскошного парада в честь дня своего рождения, на который съезжается вся королевская семья и люди со всего мира. Но свое 93-летие королева отмечала 21 апреля 2019 года.

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В такой величественный и значимый для Великобритании день, Меган Маркл в составе королевской семьи также приняла участие в мероприятии. Вместе с мужем принцем Гарри, Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз она проехалась в роскошной карете. Для своего дебютного выхода после родов (несмотря на официальное представление королевского первенца 8 мая) Меган Маркл надела синее платье кардиган в тон от Givenchy, прикрыв голову стильной шляпкой. В руках женщина держала маленький клатч, а ее уши украшали нежные бриллиантовые серьги.

Меган Маркл вперше з'явилась на публіці після пологів
Меган Маркл впервые появилась на публике после родов / Getty Images

Меган Маркл вперше з'явилась на публіці після пологів Королевская семья на параде в честь дня рождения Елизаветы II / Getty Images

Стоит добавить, что ее волосы были аккуратно заплетены в гульку, а лицо подчеркнуто нежным макияжем. Заметно, что Меган Маркл еще полностью не пришла в форму после родов, ведь ее заметно набранные килограммы во время беременности до сих пор присутствуют. Несмотря на это, герцогинця Сассекском был прекрасный вид и излучала счастье, улыбаясь всем присутствующим на королевском параде.

Меган Маркл вперше з'явилась на публіці після пологів
Меган Маркл впервые появилась на публике после родов / Getty Images

Не менее счастливо и одновременно взволнованно, выглядел принц Гарри. Для важного семейного события он надел королевскую форму и был рядом вместе со своей избранницей.

Меган Маркл вперше з'явилась на публіці після пологів
Принц Гарри и Меган Маркл на параде в Лондоне / Getty Images

Что известно о родах Меган Маркл?6 мая 2019 года герцогиня Сассекская родила первенца. В тот день около полудня представители Кенсингтонского дворца официально заявили, что принц Гарри и Меган Маркл стали родителями. Пара назвала отпрыска Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором.

Согласно свидетельству о рождении, роды состоялись в элитной лондонской больнице, стоимость одного дня в которой составляет около тысячи долларов. Мальчик родился в 5:26 утра, а в графе профессии матери было указано "принцесса Соединенного Королевства". Сейчас герцогиня Сассекская находится в имении в Виндзоре, где вместе с принцем Гарри ухаживает за новорожденным сыном.

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Теги: Великобритания Королівська сім'я Звездные мамы Меган Маркл Новости LifeStyle LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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