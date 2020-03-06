Меган Маркл впервые после "мегзита" осуществила публичный выход: потрясающие фото

Уже в последний день марта 2020 года принц Гарри и Меган Маркл официально перестанут представлять британскую монархию. Но перед окончательным сложением полномочий герцоги Сассекские решили выполнить просьбу королевы и принять участие в нескольких торжественных мероприятиях.

Вечером 5 марта чета посетила ежегодную церемонию награждения премиями Endeavour Fund Awards, которая состоялась в Лондоне. Награды предназначены для поддержки ветеранов, которые восстанавливают здоровье после боевых травм и участвуют в спортивных соревнованиях, в частности, знаменитых "Играх непокоренных". Для принца Гарри это мероприятие было особенным, ведь он на протяжении многих лет поддерживает инициативы ветеранов.

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Они показывают силу, которая играет большую роль в спорте, и авантюрный вызов в восстановлении. Но больше всего – шанс снова стать частью команды, пытаясь достичь немыслимых результатов. Вы, ребята, продолжаете поражать, вдохновлять и бросать вызов, чтобы изменить жизнь после травмы,

– отметил принц Гарри на церемонии.

Не менее особым выход стал и для Меган Маркл. Впервые после переезда в Канаду и объявления о сложении королевских обязанностей она вышла на публику. Эффектность кадрам добавлял проливной дождь, который был в Лондоне.



Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Для торжества принц Гарри подобрал классический синий костюм, который соединил с рубашкой и галстуком. В то же время Меган Маркл красовалась рядом с мужем в приталенном платье бирюзового цвета. Наряд герцогиня Сассекская выбрала из коллекции Victoria Beckham, а его стоимость составляет более 30 тысяч гривен. Образ модница завершила туфлями-лодочками от Manolo Blahnik и клатчем от Stella McCartney.

Интересно, что Меган Маркл решила не делать привычную укладку волос, а в этот раз предпочла хвост. Вероятно, именно эта прическа приобретет огромную популярность в 2020 году.



Герцоги Сассекские вернулись в Лондон / Getty Images



Эффектный образ Меган Маркл / Getty Images

Ожидается, что до конца месяца принц Гарри и Меган Маркл также посетят Mountbatten Music Festival и церковную службу в Вестминстерском аббатстве. Кроме этого, Гарри решил записать с Джоном Бон Джови совместную песню, которая будет создана в поддержку его масштабного проекта Invictus Games.