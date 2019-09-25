Меган Маркл второй раз за тур по Африке повторила свой прошлогодний образ: фотосравнение

Герцогиня Сассекская сейчас находится в 10-дневном туре по Африке, где общается с местным населением и осуществляет просветительскую работу. После немалых скандалов о ее элитных вещах для светских мероприятий Меган решила сэкономить и второй раз за тур по Африке надела то же платье, что и в прошлом году.

Впервые она засветила такое ​​же платье, как и в прошлом году на острове Тонга, в первый день африканского тура. Это было голубое платье-рубашка от Veronica Beard, которое подчеркивало ее фигуру.

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На второй день тура для приема в резиденции британской дипломатической миссии она надела полосатый сарафан оливковых оттенков от Martin Grant, который совместила с лаконичными серьгами с черным камнем в форме капель. Свои волосы Меган Маркл распустила и подчеркнула лицо легким макияжем.



Нежный макияж и прическа Меган Маркл в Африке во второй день тура / Getty Images

Компанию ей составил, по традиции, принц Гарри, который с момента второй официальной встречи в древней мечети Кейптауна не менял образ: светло-серый костюм, голубая рубашка, туфли и пояс коричневого цвета. Для супругов это был третье официальное мероприятие за второй день тура Африкой.



Меган Маркл повторила свой прошлогодний образ в Африке / Getty Images

Такой же образ она примерила в прошлом году во время визита в Австралию, когда вместе с принцем Гарри посетила австралийский пляж Бонди-Бич, расположенный в пригороде Сиднея.



Меган Маркл и принц Гарри в Австралии в 2018 году / Getty Images



Образ Меган Маркл от Martin Grant в Австралии и Африке / Instagram / @hrhofsussex

Однако, не обошлось без курьезных моментов. На западе девушка хотела подойти к герцогам Сассекским, чтобы пообщаться, но неожиданно потеряла свою туфлю, из-за чего Меган поспешно назвала этот случай "Моментом Золушки". Несмотря на смех, Меган и Гарри быстро взялись помогать девушке, из-за чего та смущенно улыбнулась.