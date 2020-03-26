Меган Маркл запретила принцу Гарри встречаться с больным коронавирусом отцом Чарльзом

Вчера, 25 марта, стало известно, что у отца герцога Сассекского принца Чарльза диагностировали коронавирус. Принц Гарри хочет увидеться с ним, но его жена против такого визита.

Коронавирус беспощадно поражает сотни тысяч людей по всему миру. От болезни не застрахован никто, даже королевская семья. Заразился сын Елизаветы II принц Чарльз. Герцоги Сассекские расстроились, узнав эту новость, однако в ближайшее время не смогут увидеться с ним. Меган запретила мужу возвращаться в Великобританию, пока в мире продолжается вспышка коронавируса. Об этом рассказал инсайдер изданию The Daily Mail.

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В издании говорится, что Гарри общался с отцом и даже хотел навестить его, однако Меган Маркл против, чтобы он делай это сейчас. Пока по миру распространяется эпидемия коронавируса, любая поездка может стать роковой. И в связи с карантинными мероприятиями, которые ввели из-за Covid-19, выехать за границу практично невозможно.

Герцоги Сассекские с сыном Арчи сейчас находятся в канадском городе Ванкувер. Семейство придерживается карантинного режима и заставляет сотрудников следить за правилами гигиены и носить латексные перчатки.

Больной принц Чарльз вместе со своей женой находится в изоляции в Шотландии. Состояние его здоровья удовлетворительное. Герцогиня Корнуольская Камилла заболевание от мужа не подхватила.

Отметим, по состоянию на 25 марта в мире подтверждено 463 418 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них 20 912 человек умерли, 113 802 полностью выздоровели. Для уменьшения инфицирования обходимо соблюдать правила карантина и тщательно мыть руки.



Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала